سياسي "إسرائيلي": السّنوار هزم نتنياهو في حرب العقول وجعله هباءً منثورًا

قال السياسي "الإسرائيلي" إيلي غولدشميت، إن رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس يحيى السنوار، هزم رئيس وزراء حكومة الاحتلال في حرب العقول وجعله "هباءً منثورًا".

ووجّه غولدشميت رسالةً لنتنياهو، قائلًا: "السنّوار هزمك في حرب العقول.. عليك ألا تنسى ذلك".

وأضاف مخاطبًا نتنياهو الذي وصفه بالمغرور "لقد جعلك السنوار هباءً منثورًا.. وكان أذكى منك بألف مرة".

وتأتي تصريحات غولدشميت بينما يواجه نتنياهو انتقادات شديدة من الشارع الإسرائيلي على خلفية موقفه الرافض لإبرام صفقة مع المقاومة الفلسطينية يتم بموجبها الإفراج عن بقية المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.

وفي وقت سابق، قال الكاتب "الإسرائيلي" بن درور يميني، إن القائد السنوار حقّق كل ما يريده من الحرب ويدير ما وصفها بـ"لعبة الشطرنج" بنجاح مذهل ضد "إسرائيل".

وأكد يميني أن السنوار استطاع إعادة طرح القضية الفلسطينية دوليًا، ونزع الشرعية عن وجود "إسرائيل"، وإفشال تطبيع السعودية مع تل أبيب، وضعضعة العلاقات الأميركية "الإسرائيلية"، وقد حقق تمكّن من تحقيق ذلك كله.

وأشار إلى أنه من الضروري القبول بصفقة تسوية مع حماس، وإلا "ستعمّق فشلها"، في ظل عدم القدرة على تحقيق النصر المطلق وأهدافها المعلنة من الحرب.



وذكر الكاتب "الإسرائيلي"، أن البديل عن الصفقة هو استمرار الخسائر "الإسرائيلية" بمقتل الجنود وعدم قدرة النازحين على العودة إلى منازلهم في غلاف غزة وشمال فلسطين المحتلة، فضلًا عن الخسائر الاقتصادية، وتراجع الموقف "الإسرائيلي" دوليًا.

