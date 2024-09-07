حرب "الإبادة" في يومها الـ 337.. شهداء في قصف منزل ومدرسة للنَّازحين بمدينة غزَّة والنُّصيرات

غزة - فلسطين أون لاين

دخلت حرب "الإبادة الجماعية" التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة شهرها الثاني عشر تواليًا، لم يترك الاحتلال أسلوبًا من أساليب القتل والتدمير والتّهجير إلا وقد ارتكبه ضد العائلات الآمنة، مُخلّفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 40939 شهيدًا و 94616 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية خلال السّاعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره على كافة مناطق القطاع.

استشهد 4 مواطنين وأصيب 20 آخرون بينهم أطفال، السبت، في قصف للاحتلال استهدف مدرسة عمرو بن العاص التي تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وفي وقت سابق، وقال جهاز الدفاع المدني بغزة: "استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة عمرو بن العاص التي تؤوي نازحين في منطقة الشيخ رضوان".

وأضاف، في منشور عبر منصة تلغرام: "طواقمنا تعمل لإجلاء الشهداء والجرحى".

وفي وسط قطاع غزة، استشهد مواطن برصاص قوات الاحتلال شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وآخر شمال مخيم النصيرات، فيما ارتفع عدد شهداء قصف الاحتلال على منطقة الحساينة إلى 8 شهداء بينهم ثلاثة أطفال.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على شاب قرب حاجز كرم أبو سالم جنوب شرق مدينة رفح جنوب القطاع، ما أدى لاستشهاده.

وأضافت أن الاحتلال قصف منطقة عريبة شمال مدينة رفح، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين، بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال محيط البركسات غرب المدينة ما أدى لاشتعال النيران في حمام زراعي.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار على شاب في منطقة جسر وادي غزة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاده، بالتزامن مع قصف استهدف منزلا شمال المخيم.

وانتشلت فرق الدفاع المدني جثامين 8 شهداء بينهم ثلاثة أطفال ارتقوا في غارة على منطقة الحساينة غرب مخيم النصيرات.

ونقلت طواقم الإسعاف عددا من الإصابات من خيام النازحين بعد إطلاق نار من قبل الزوارق الحربية المتمركزة في عرض البحر مقابل شواطئ مخيم النصيرات.

وأفادت مصادر طبية، بأن 24 مواطنا استشهدوا في غارات متفرقة على قطاع غزة منذ فجر اليوم، 18 منهم وسط وجنوب القطاع.

وفجر اليوم، ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة بقصف مدرسة حليمة السعدية التي تؤوي نازحين في جباليا شمالي قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء 4 شهداء وإصابة أكثر من 19 آخرين.

وأوضح الدفاع المدني، في تصريح صحافي، أن القصف "الإسرائيلي" استهدف خيمة تؤوي نازحين داخل أسوار مدرسة حليمة السعدية.

كما أطلقت طائرات مسيرة "كواد كابتر" تابعة للاحتلال، نيرانها في محيط مسجد صلاح الدين شمال مفترق دولة جنوب شرق مدينة غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال بشكل متواصل منازل المواطنين في محيط مسجد القسام بمشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بأن أكثر من 20 إصابة وصلت إلى مستشفيات شمال قطاع غزة إثر قصف مدفعي استهدف منازل المواطنين محيط مسجد القسام في مشروع بيت لاهيا.

واستهدف الاحتلال شقة سكنية لعائلة عوض الله في عمارة الغرباوي بحيّ النصر غرب مدينة غزة، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين.

كما نسف الاحتلال عددًا من المباني جنوب حي الصبرة بمحيط الكلية الجامعية جنوبي مدينة غزة، فيما واصلت المدفعية قصفها المدفعي على حي الزيتون.

في المحافظة الوسطى، استهدف الاحتلال، ظهر اليوم، مجموعة من المواطنين بالحساينة غرب النصيرات، ما أدى إلى ارتقاء 5 شهداء بينهم طفل، عُرف منهم: حسام ناصر ابو غوش، فادي ابو رخية، يوسف ابو رخية، سلامة ابو رخية.

وارتقى 4 شهداء، بينهم طفلان وأصيب عدد آخر جراء قصف صهيوني استهدف منزلًا لعائلة عيد عند مدخل مخيم البريج.

كما قصف طيران الاحتلال، فجر اليوم، منزلًا لعائلة أبو شاويش شمال غربي مخيم النصيرات.

وقصفت مدفعية الاحتلال منطقة الدعوة شمال مخيم النصيرات، فيما شن طيران الاحتلال غارة جوية على شمال غربي المخيم.

في رفح، وصل عدد من المُصابين إإلى مستشفى الصليب الميداني غرب رفح، جراء إطلاق قنبلة تجاه مجموعة من المواطنين بمحيط دوار العلم غربي رفح.

وشنت مدفعية الاحتلال قصفًا مكثفًا استهدف المناطق الشمالية الغربية لمدينة رفح، فيما أطلقت دبابات الاحتلال قذائفها على مناطق وسط المدينة.

يتبع..