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خلال الـ 24 ساعة فقط.. معارك غزة تكبَّد جيش الاحتلال خسائر جديدةً "فادحةً"

04 سبتمبر 2024 . الساعة 20:05 بتوقيت القدس
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خلال الـ 24 ساعة فقط.. معارك الاحتلال تكبَّد جيش الاحتلال خسائر جديدةً "فادحةً"
وكالات/ فلسطين أون لاين

وصل عدد الجنود الإسرائيليين الجرحى منذ بداية الحرب على غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 4422، بعدما كان 4417 أمس الثلاثاء، بحسب الموقع الرسمي لجيش الاحتلال.

وأعلن جيش الاحتلال، إصابة 5 جنود، بينهم واحد في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية، بينما لم يتم ذكر مكان إصابة باقي الجنود أو حتى طبيعة الإصابات.

وتشير المعطيات ذاتها إلى أن 2268 جنديًا أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 تشرين الأول/ أكتوبر ارتفاعًا من 2267.

ووفق المعطيات، يتلقى حاليًا العلاج 20 جنديًا بحالة خطيرة، و170 بحالة متوسطة، و7 بحالة طفيفة.

وبشأن حصيلة القتلى، تظهر المعطيات أن 706 جنود وضباط قتلوا منذ بداية الحرب على غزة، بينهم 340 بالمعارك البرية، بينما تتهم "تل أبيب" بالتكتم على الحصيلة الحقيقية لقتلاها وجرحاها من الجنود.

وبوتيرة يومية، تعلن كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس عن قتل وإصابة جنود إسرائيليين وتدمير آليات عسكرية في أنحاء غزة، وتبث مقاطع مصورة توثق بعض عملياتها.

ويتواصل عدوان الاحتلال على قطاع غزة، لليوم الـ334 على التوالي، في ظل ارتكاب مجازر بحق النازحين في مراكز الإيواء واستمرار التدمير الممنهج للقطاع.

وبدعم أمريكي، أسفرت حرب "إسرائيل" على غزة عن أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

#غزة #معارك غزة

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