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لابيد يهاجم مجددا حكومة نتنياهو: ما دامت قائمة فالحرب ستستمر

04 سبتمبر 2024 . الساعة 13:19 بتوقيت القدس
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يائير لابيد

جدد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد هجومه على حكومة بنيامين نتنياهو اليوم، قائلا "ما دامت هذه الحكومة موجودة فإن الحرب ستستمر".

وأكد لابيد أن الحرب "تصب في مصلحة (إسرائيل) أمنيا واقتصاديا وسياسيا".

وشدد على أن (إسرائيل) تحتاج إلى إنهاء هذه الحرب "بشروطها الخاصة وإتمام صفقة المختطفين وإغلاقها".

ويلقى نتنياهو هجوما حادا من قبل المعارضة وقادة أجهزة الأمن بسبب تعطيله لاتفاق التهدئة وتبادل الأسرى مع حركة حماس، متهمين إياه بأن مصالحه الشخصية والحزبية هي من تقوده إلى هذا الأمر.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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