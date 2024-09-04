٢١ رابطا للتسجيل بالمساعدات أو الفحص عنها

في إطار أيام الحرب الدائرة على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر 2023، انتشرت العديد من الروابط المهمة التي يبحث عنها المواطنون، إلا أن كثيرا منهم يشكون عن فقدان هذه الروابط وصعوبة البحث عنها مرة أخرى.

"فلسطين أون لاين" يضع معظم الروابط المهمة ذات العلاقة في بحث المواطنين في قطاع غزة عن المساعدات الإنسانية وغيرها، جملة واحدة في خبر واحد، سواء كانت تتبع هذه الروابط لمؤسسات دولية أو محلية في قطاع غزة أو الضفة، كبديل عن البحث الانفرادي عن كل رابط على حدة.

(1): رابط التبليغ عن الشهداء والمفقودين (وزارة الصحة) اضغط هنا.

(2): نموذج حصر حالات بتر الأطراف (وزارة الصحة) اضغط هنا.

(3): تسجيل أسرى قطاع غزة اضغط هنا.

(4): التسجيل في برنامج الغذاء العالمي اضغط هنا.

(5): التسجيل في استمارة التنمية الاجتماعية (رام الله) اضغط هنا.

(6): تسجيل أيتام (مؤسسة التعاون) اضغط هنا.

(7): تسجيل أيتام (هيئة الأعمال الخيرية العالمية) اضغط هنا.

(8): تسجيل أيتام (مؤسسة هيومن أبيل بريطانيا) اضغط هنا.

(9): تسجيل أيتام (مؤسسة هيومن أبيل أستراليا) اضغط هنا.

(10): تسجيل أيتام (جمعية ساعد) اضغط هنا.

(11): تسجيل أيتام (جمعية أمة) اضغط هنا.

(12): تسجيل أيتام (وزارة التنمية الاجتماعية) اضغط هنا.

(13): تسجيل أيتام (جمعية الوئام الخيرية) اضغط هنا.

(14): خاص بالأمهات المرضعات (شمال القطاع) اضغط هنا.

(15): تحديث بيانات التنمية الاجتماعية (مدينة غزة والشمال) اضغط هنا.

(16): فحص كابونة الوكالة (مدينة غزة) اضغط هنا.

(17): تحديث رقم الجوال في وكالة الغوث اضغط هنا.

(18): حصر أضرار المركبات (وزارة النقل والمواصلات) اضغط هنا.

(19): خدمة التسجيل للاستفادة من الغاز (جنوب القطاع) اضغط هنا.

(20): أسماء المستفيدين من الغاز (بوت تليجرام) اضغط هنا.

(21): إعلان عمل في بلدية غزة (جديد) اضغط هنا.

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المصدر / فلسطين أون لاين