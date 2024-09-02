لابيد: نتنياهو اخترع عقبة "فيلادلفيا" لإحباط التوصل لصفقة خشية انهيار حكومته

أكد رئيس المعارضة الإسرائيلي، يائير لابيد، أن نتنياهو اخترع عقبة محور فيلادلفيا لإحباط التوصل لصفقة تبادل مع حركة "حماس"، مشددا على أن الهدف من ذلك خشية "نتنياهو" من انهيار وسقوط حكومته اليمينية.

وقال لابيد في تصريح إذاعي السبت 2 سبتمبر/ أيلول: "بدأت الحرب في 7 أكتوبر، وحتى 20 مايو لم يكلفوا أنفسهم عناء إخبار الجيش الإسرائيلي بالوصول إلى محور فيلادلفيا، وفجأة أصبح هذا هو صخرة وجودنا".

وأضاف: "إن ما كان نتنياهو مهتماً به هو إيجاد نوع جديد من اللف والدوران، هدفه ليس الأمن، هدفه هو الحفاظ على التحالف".

حكومة موت

وأردف: "هذه حكومة موت، وهذا ما كان ينتجه من حوله لفترة طويلة جدًا، لا يوجد أمن في دولة (إسرائيل) اليوم، فقط الموت والموت من حولنا".

ويسود إضراب عام في دولة الاحتلال، اليوم، تضامناً مع ذوي الأسرى المحتجزين في غزة ورفضاً لعرقلة نتنياهو إبرام صفقة تبادل مع حماس.

المصدر / فلسطين أون لاين