الحية: مصرُّون على انسحاب "إسرائيل" من غزة ولا تعنينا تصريحات نتنياهو

قال عضو المكتب السياسي في حركة "حماس"، ومسؤول ملف التفاوض فيها، خليل الحية، إن حماس تصر على الانسحاب "الإسرائيلي" الكامل من قطاع غزة، بما في ذلك محورا فيلادلفيا ونتساريم، كشرط لأي اتفاق.

وأشار الحركة في تصريح لقناة الجزيرة، إلى أن حماس ليست معنية بالتفاوض على شروط نتنياهو الجديدة، وقرارها هو عدم التنازل عن مقترح 2 يوليو".

ولفت إلى أن موضوع المفاوضات الآن أصبح شروط نتنياهو الجديدة.

وأضاف "نتنياهو قال بشكل واضح إنه لا خروج من نتساريم ولا خروج من فيلادلفيا، وأنا أقول هنا بشكل واضح إنه دون الخروج والانسحاب الكامل من قطاع غزة، لا يوجد اتفاق".

وأوضح الحية أن نتنياهو يريد استمرار الحرب ولا يريد الوصول إلى صفقة "لأن الصفقة لها ثمن حقيقي، وهو لا يريد دفع هذا الثمن".

وتابع، "وافقنا في مايو على مقترح للوسطاء دعمًا للاتفاق وكان رد الاحتلال اقتحام رفح ومعبرها؛ قبلنا وثيقة الاحتلال التي قدمها الرئيس بايدن وتبناها مجلس الأمن وقدمنا فقط استفسارات، وكان رد نتنياهو المراوغة ثم فرض شروط جديدة؛ وفرض البقاء بفيلادلفيا ونتساريم ورفض خروج محكومين بالمؤبد من أسرانا من كبار السن".

وانتقد القيادي في حماس الشروط الجديدة التي وضعها نتنياهو، وقال "في ورقة قدمها للوسطاء إنهم يريدون إبعاد 50 من الأسرى الفلسطينيين المحكومين بالمؤبدات بعد الإفراج عنهم، ولكن بعد 2 يوليو/تموز الماضي، رفع العدد إلى 150".

كما أوضح أنه من ضمن الشروط الجديدة التي عاد نتنياهو ووضعها، ألا يخرج أي محكوم مؤبد من الفلسطينيين حتى لو كانوا مرضى وكبار السن، في مخالفة للورقة الإسرائيلية السابقة.

وحمّل الحية الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن مقتل الأسرى الستة، مؤكدًا أنه "كان بإمكان الأسرى الـ6 وغيرهم أن يخرجوا إلى ذويهم ضمن صفقة تبادل حقيقية وهم أحياء، ولكن إصرار جيش الاحتلال وحكومته المتطرفة هو السبب في أن يفقد هؤلاء حياتهم مع عشرات قتلهم الاحتلال مباشرة بقصفهم مع من يجلسون معهم ويحرسونهم ويعيشون معهم".

وأفاد بأن حركة "حماس"، قدمت تطمينات لعائلة الأسير هيرش الذي يحمل الجنسية الأمريكية بتدخل من الجانب القطري.

وأوضح "بعد هذا الفيديو بفترة، أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحماس- أنها فقدت الاتصال معه ومع من يحرسونه، في دلالة واضحة أنه تعرض لقصف مباشر من الاحتلال الإسرائيلي، ومن يومها لم يُعلم عن حياته شيء، واليوم وُجد ميتا مع آخرين، وهذه دلالة واضحة على أن الاحتلال يستهدف هؤلاء الأسرى".

وأشار إلى أن بعض الأسرى قُتلوا "مباشرة بالرصاص الحي"، متهما الحكومة الإسرائيلية بعدم الاهتمام بمصير الأسرى.

واستشهد بتصريح لنتنياهو قال فيه إن "فيلادلفيا أهم من الأسرى"، معتبرًا ذلك دليلًا على عدم جدية "إسرائيل" في إبرام صفقة تبادل.

ولفت الحية إلى أن نتنياهو رفض كل ما أبديناه من مرونة بشأن عدد أسرانا المفترض الإفراج عنهم يوميا ضمن الصفقة.

وأوضح أن "الإدارة الأمريكية تمضي في مسارين؛ إذ تريد اتفاقًا وتشيع تفاؤلًا، لكن لا تريد الضغط على "إسرائيل". مبينًا أن "الولايات المتحدة هي المسؤولة عن تعطيل المفاوضات، ولا تريد الوصول إلى صفقة وتراجعت عما قدمته".

وأكد: "الآن لا توجد مفاوضات حقيقية، بل مراوغة وقطع للوقت، للأسف، من أسبوعين هناك مفاوضات، لكنها كطحن الماء".

وتطرق الحية إلى ما يحدث في شمال الضفة الغربية معتبرًا إياه دليلًا واضحًا على أن هذه الحكومة الإسرائيلية النازية الفاشية لا تعترف بوجود الشعب الفلسطيني ولا بوجود فلسطين، وأنهم يحاولون تغيير الديمغرافيا في الضفة، ويقتحمون المخيمات، ويدمرون البنية التحتية الفلسطينية.

وأضاف "العدوان على الضفة الغربية اليوم زاد تعقيد الموقف، لكن الفلسطينيين لن يستسلموا، والمقاومة في غزة والضفة مستمرة، والشعب صامد وثابت، ولن يفرح الاحتلال باستسلام الفلسطينيين".

وأكد الحية أن المقاومة الفلسطينية مستمرة في كافة المناطق، مشيرا إلى التنسيق المشترك بين مختلف الفصائل الفلسطينية في مواجهة الاحتلال.