"وانسحاب المنفذ بسلام".. 3 قتلى في عمليَّة إطلاق نار "نوعيَّة" قرب حاجز "ترقوميا"

غزة/ فلسطين أون لاين

قُتل 3 من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، وذلك في إثر عملية إطلاق نار استهدفت سيارة لشرطة الاحتلال في الخليل، في حين انسحب منفذو العملية بسلام، وفق الإعلام الإسرائيلي.

وبحسب إذاعة "جيش" الاحتلال، فإنّ عملية إطلاق النار "نُفّذت من سيارة عابرة تُركت في المكان على الطريق رقم 35، قرب حاجز ترقوميا في الخليل".

وأكّد الإسعاف الإسرائيلي أنّ إطلاق النار "أسفر عن مقتل إثنين، وإصابة ثالث إصابةً خطيرة"، قبل أن يتحدث الإعلام العبري عن مقتله أيضاً.

وعقب ذلك، أشارت وسائل إعلام محلية إلى استنفار أمني كبير في موقع عملية إطلاق النار، حيث وصلت تعزيزات عسكرية إلى المكان.

وشهدت منطقة عملية إطلاق النار حالة من الاستنفار الأمني، حيث دفع جيش الاحتلال بقوات كبيرة إلى موقع عملية إطلاق النار، ونصب الحواجز وشرع بمطاردة المركبة التي نفذ منها إطلاق النار وانسحبت من المكان.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال بلدة إذنا شمال غرب الخليل، وذلك بعد عملية إطلاق النار وانسحاب المنفذين، حيث ذكرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية أنه تم فرض طوق أمني على بلدة إذنا.

وأطلق الاحتلال طائرات استطلاع في سماء بلدة ترقوميا والمناطق المحيطة بها شمال غرب الخليل في إطار البحث عن منفذي عملية إطلاق النار.

وجاء في بيان صادر عن حركة الأحرار: "نبارك عملية الخليل البطولية وهذه الوتيرة المتسارعة والمتصاعدة في العمل المقاوم، والتي تؤكد على صلابته ووجوده واستمرار تطوره في الضفة المحتلة"، بحسب ما جاء في البيان.