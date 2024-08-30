جنين/ فلسطين أون لاين

ارتقى ثلاثة شهداء، صباح اليوم الجمعة، جراء قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال "الإسرائيلي" مركبةً قرب بلدة الزبابدة جنوب جنين.

وتبلغت وزارة الصحة من الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد ثلاثة شبان في بلدة الزبابدة، هم: القيادي في كتائب القسام وسام أيمن زيدان خازم، وميسرة سليمان عبد مشارقة، وعرفات جاسر أحمد عامر، واحتجاز جثامينهم، وجميعهم من مخيم جنين.

ومن جهتها، نعتْ كتائب القسام، الشهيد القسامي وسام خازم، الذي ارتقى إثر قصف جوي تعرض له مع إخوانه المقاومين وهم الشهيد ميسرة المشارقة والشهيد عرفات العامر، عقب اشتباكهم مع قوات المستعربين في قرية الزبابدة شرقي جنين".

وقال الهلال الأحمر، إن جيش الاحتلال يمنع طواقمنا من الوصول إلى منزل تعرض للقصف في بلدة الزبابدة في جنين.

وأوضحت مصادر صحفية، أن قوات الاحتلال حاصرت منزلاً في بلدة الزبابدة وقصفته بقذائف الـ "انيرجا".

وأفاد جيش الاحتلال في بيانٍ له، أن طائرة حربية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي قصفت موقعًا خلال اشتباكات دارت في جنين بالضفة الغربية.

أعلنت سرايا القدس - كتيبة جنين أنها فجرت عبوات ناسفة في قوة مشاة تابعة لجيش الاحتلال في منطقة البيادر بجنين، مؤكدة وقوع إصابات في صفوف الجنود.

ويواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الثالث على التوالي، عدوانه الواسع على مدينة ومخيم جنين، وسط حملات اعتقال واسعة، وتخريب للبنى التحتية واعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم.