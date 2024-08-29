"الضّفة تشْتعل".. الاحتلال يُواصل عدوانه الواسع على جنين وطولكرم

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الثاني على التوالي عدوانه الواسع على جنين وطولكرم شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر طبية، بارتقاء 12 شهيدًا وإصابة العشرات برصاص وقصف الاحتلال منذ فجر أمس الأربعاء، في عملية عسكرية واسعة.

في جنين، دفعت قوات الاحتلال، صباح اليوم، بتعزيزات عسكرية جديدة إلى جنين ومخيمها، برفقة جرافات عسكرية ألحقت دمارًا كبيرًا وتخريبًا في البنى التحتية وممتلكات المواطنين.

واندلعت اشتباكات مسلّحة، أطلق خلالها المقاومون العبوات الناسفة تجاه آليات الاحتلال، ما أدى إلى إعطاء عدد منهم.

وأعلنت وزارة الصحة، الليلة الماضية استشهاد الشاب فراس بسام علاقمة (35 عامًا) برصاص الاحتلال في جنين، ليرتفع شهداء المدينة إلى 7 شهداء.

وأفادت مصادر محلية بانقطاع التيار الكهربائي عن بعض أحياء مدينة جنين ومخيمها بالتزامن مع العدوان المتواصل على المدينة.

في طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مخيم طولكرم، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة مع المقاومين، تخللها تفجير عبوات ناسفة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال استهدفت منزلًا في مخيم طولكرم بقذائف الأنيرجا، ما تسبب في اشتعال النيران فيه، في حين منعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليه.

وقالت كتائب شهداء الأقصى - طولكرم: "اكتشفنا قوة خاصة إسرائيلية برفقة وحدة من "اليمام" تسللت إلى محور المربعة وخضنا معها اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة".

واستهدفت سرايا القدس - كتيبة طولكرم تجمعاً لجنود الاحتلال في أحد المنازل المتحصنين فيها بمحور المدارس في مخيم نور شمس.

ووفقًا لما نشرته القناة 14 العبرية، لتفاصيل الحدث، فإن الاحتلال تمكّن من محاصرة عدد من المقاومين بينهم "أبو شجاع" الساعة 4 فجرًا، داخل مبنى بمخيم طولكرم، واندلعت اشتباكات أطلق خلالها الاحتلال صاروخ "أنيرجا" على المبنى.

وأضافت، " وفي نهاية الاشتباكات، استشهد قائد كتيبة طولكرم في سرايا القدس "أبو شجاع" و4 آخرين كانوا برفقته، واعتقل جيش الاحتلال مطاردًا من المبنى، وأصيب جندي خلال الاشتباكات".

وقالت مصادر صحفية، إن أصوات اشتباكات مُسلحة اندلعت بعد محاصرة الاحتلال مبنىً، أطلق عليه صاروخ "أنيرجا" ما أدى ارتقاء الشهيد "أبو شجاع" واعتقال المطارد محمد قصاص.