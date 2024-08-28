"ملحمة الطُّوفان".. القسَّام تبثُّ مشاهد "نوعيَّة" للحظات قنص جنديَّين "إسرائيليِّين" في حي الزيتون

تواصل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وفي مقدمتها كتائب الشهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، "ملحمة الطوفان" لليوم الـ 323، في دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور التوغل في قطاع غزة، وتكبيد العدو خسائر "باهظة" بالأرواح والعتاد.

وفي أبرز العمليات، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء، أن مجاهديها تمكنوا من قنص جنديين "إسرائيليين" خلال المعارك الدائرة في حي الزيتون شرق مدينة غزة.

وبثت القسام مشاهد لعملية قنص مقاتليها للجندي الذي تحصن في مبنى خلف صالة النجوم جنوب حي الزيتون.

وأظهرت المشاهد عملية قنص الجندي الإسرائيلي الذي كان في بناية مقابلة لمقاتلي القسام.

وبالتزامن مع نشر القسام مقطع الفيديو، كشفت وسائل إعلام عبرية عن مصرع جندي إسرائيلي برصاص قناص في حي الزيتون، وإصابة آخر بجروح حرجة للغاية.

"وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى "



القسام ينشر مشاهد من قنص جندي إسرائيلي في حى الزيتون بمدينة غزة.



ملاحظة/ كفتوا معناها وقعتو pic.twitter.com/Nsyo9Y6O2n — Hanzala (@Hanzpal2) August 28, 2024

أمّا سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، ففجّر مقاتلوها عبوة "برميلية" شديدة الانفجار، مزروعة مسبقاً، بآلية عسكرية إسرائيلية في شارع السكة "منطقة المثلث" في حي الزيتون.

وأكد مقاتلو السرايا إيقاع أفراد الآلية الإسرائيلية بين قتيل وجريح، ما استدعى قوات النجدة إلى الهروع للمكان تحت غطاء ناري كثيف.

كذلك، قصفت سرايا القدس بوابل من قذائف الهاون تجمعاً لجنود وآليات العدو المتوغلين في محيط مدرسة ابن العثيمين في منطقة السطر الشرقي في مدينة خان يونس.

وعرضت سرايا القدس مشاهد إغارة مقاتليها على منزل يتحصن به جنود العدو الإسرائيلي خلف الكلية الجامعية في حي تل الهوا جنوبي مدينة غزّة.

بدورها، قصفت كتائب شهداء الأقصى تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي وآلياتهم العسكرية المتوغلة في منطقة السطر الشرقي شمالي مدينة خان يونس بوابل قذائف الهاون.

وقصف مقاتلو كتائب شهداء الأقصى أيضاً، تجمعاً آخر لجنود العدو وآلياته المتمركزة في محيط معبر رفح بصاروخين من نوع ( 107 ) وقذائف الهاون من العيار الثقيل.

من جهتها، استهدفت قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مواقع قوات العدو في محيط تل زعرب غربي مدينة رفح، بقذائف الهاون من العيار الثقيل، محققةً إصابات مباشرة في صفوفهم.

كما أعلنت قوات الشهيد عمر القاسم، استهداف ودك مواقع العدو في محيط أبراج القسطل، شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزّة، بالهاونات من العيار الثقيل، وقد أصابت القذائف أهدافها.

بدورها، نفّذت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، استحكاماً صاروخياً، استهدف تجمعات الاحتلال في محور "نتساريم" برشقات صاروخية من جنوبي مدينة غزّة وشمالي المحافظة الوسطى.

وتحت وطأة شدة المعارك والاشتباكات العنيفة، أقرّ "جيش" الاحتلال بمقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة في معارك غزّة.

وصباح اليوم، اعترف "جيش" الاحتلال بمقتل جندي من جراء عمليات المقاومة الفلسطينية واشتباكها المستمر مع القوات الإسرائيلية المتوغلة في محاور القطاع كافة ضمن معركة طوفان الأقصى.

وبذلك، يصل عدد الجنود القتلى منذ بداية طوفان الأقصى إلى 704، قتل 340 منهم منذ بداية المعارك البرية في القطاع، و10 منهم خلال الأسبوع الفائت، وفق المعطيات التي سمح "جيش" الاحتلال بنشرها.