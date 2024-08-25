"السَّرديَّة الإسرائيليَّة مليئةً بالأكاذيب".. نصر اللَّه يكشف تفاصيل "عمليَّة الأربعين" وهدفها الأساسيَّ

وكالات/ فلسطين أون لاين

كشف الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، أنّ الهدف الأساسي لعملية الرد على اغتيال القائد الشهيد فؤاد شكر التي نفذتها المقاومة الإسلامية صباح اليوم، هو قاعدة "غليلوت" المركزية التابعة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، ووحدة "8200"، بالقرب من "تل أبيب".

وأشار نصر الله، في كلمته عقب الإعلان عن انتهاء المرحلة الأولى من الرد على اغتيال القائد العسكري، فؤاد شكر، في الضاحية الجنوبية لبيروت، إلى أنّ قاعدة "غليلوت" تبعد عن حدود لبنان 11 كلم، وعن حدود "تل أبيب" 1500 م، ما يعني أنها من ضواحي تل أبيب، مضيفاً أنّ الهدف الثاني للعملية هو قاعدة الدفاع الجوي في "عين شيمر" التي تبعد 75 كلم عن لبنان، وعن "تل أبيب" 40 كلم.

وأكد نصر الله أنَّ "عدداً معتداً به من المُسيّرات وصلت إلى هذين الهدفين ولكن العدو يتكتم إلا أنَّ الأيام والليالي هي التي ستكشف حقيقة ما جرى هناك".

ونشر الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية، بعد خطاب السيد نصر الله مباشرةً، مقطع فيديو بعنوان "بطاقة هدف عن القاعدتين اللتين استهدفتهما المقاومة"، موضحاً فيه تفاصيل بشأن قاعدتي "غليلوت" و"عين شيمر".

وأوضح نصر الله أنّ استهداف المواقع والثكنات في شمالي فلسطين المحتلة ضمن المرحلة الأولى من العملية، جاء لاستنزاف القبة الحديدية والصواريخ الاعتراضية، ولإتاحة المجال أمام المسيّرات أن تعبر باتجاه هدفها.

ولفت إلى أن ضوابط الرد التي وضعتها المقاومة لجهة اختيار الهدف اعتمدت على أن يكون الهدف عسكرياً، وله صلة بعملية اغتيال القائد الشهيد السيد فؤاد شكر، وأن يكون الهدف في العمق وقريباً من "تل أبيب".

ورداً على مزاعم العدو بشأن إحباط هجوم على "تل أبيب"، أكد الأمين العام لحزب الله أنّ "كل ما أردنا إطلاقه في هذه العملية هو 300 صاروخ وقد أطلقنا 340 صاروخًا والعدو لم يحبط شيئاً".

أوضح أن السردية الإسرائيلية بشأن ما جرى "مليئة بالأكاذيب"، معتبراً أن هذا "يعكس مستوى الوهن لدى هذا الكيان"، مشدداً على أنّ أي منصة إطلاق لم تصب قبل العملية، وأن مرابض إطلاق المسيّرات لم تتعرّض لأي أذى قبل العملية أو بعدها، وأنّ "ما هو مخطط له حصل وبزيادة".

وقال نصر الله إنّ "حديث العدو عن قصف صواريخ استراتيجية ودقيقة كانت معدّة لاستهداف تل أبيب هو كذب في كذب، لافتاً إلى أن المقاومة، ولرؤية واضحة ودقيقة، لم تُرد استخدام هذه الأسلحة، ولكنها قد تستخدمها في المستقبل القريب، وأن المواقع التي استهدفها "جيش" الاحتلال صباح اليوم في خراج البلدات، خالية أساساً أو جرى إخلاؤها من هذا النوع من الصواريخ، بطلب من الشهيد السيد فؤاد شكر.

وتابع، أنّ "العدو لم يكن يمتلك أي معلومات استخبارية"، وأنّ "غاراته التي سبقت العمل بساعة كانت نتيجة الحركة الطبيعية للمجاهدين، ولم تستهدف منطقة العملية"، مؤكداً أنّ ما حصل هو عدوان وليس عملاً استباقياً، متابعاً "إذا افترضنا أنه كذلك فهو لم يترك أي أثر على عملية اليوم على الإطلاق".

وأشار السيد نصر الله إلى إطلاق المقاومة مسيّرات من البقاع، للمرة الأولى، مؤكداً تجاوزها الحدود مع فلسطين المحتلة رغم بعد المسافة.

وذكر أنّ المقاومة ستتابع نتيجة تكتم العدو عما حصل في القاعدتين المستهدفتين، موضحاً أنه إذا كان الرد مرضياً فستعتبر أن الرد كافٍ على جريمة الاغتيال، وإن لم تره كافيًا فستحتفظ بحق استكمال الرد.

كما وأكد السيد نصر الله أن المقاومة لن تتخلى مهما كانت الظروف والتحديات والتضحيات عن غزة وشعبها وعن فلسطين ومقدسات الأمة في فلسطين.

وقال إنّ عملية اليوم "قد تكون مفيدة للطرف الفلسطيني أو للطرف العربي بالنسبة للمفاوضات"، مؤكداً أنّ "الرسالة للعدو ومن خلفه الأميركي بأن أي آمال بإسكات جبهات الإسناد هي آمال خائبة رغم التضحيات خصوصاً في الجبهة اللبنانية".