بريِّك يكشف حواره الأخير مع نتنياهو حول "أنفاق حماس".. ويؤكِّد: الحركة لازالت بقوَّتها

غزة/ فلسطين أون لاين

هاجم المفوّض السابق لشكاوى الجنود في "جيش الاحتلال"، اللواء في الاحتياط إسحق بريك، رئيس الأركان هرتسي هليفي، مؤكداً أنه "يجب أن يُلقى في مزبلة التاريخ".

وجاء انتقاد بريك لهليفي على خليفة تعيين شلومي بيندر، رئيساً لشعبة الاستخبارات العسكرية، "أمان"، مؤكداً أن هليفي "يريد جلب أصدقائه لحماية نفسه، وكي يبني منظومة على شاكلته"، مؤكداً أنّ بيندر فشل مثل هليفي، وأنه كان يجب أن تكون لديه خطط هجومية ودفاعية لغزة.

ورأى بريك أن تعيين بيندر "يُظهر المستوى الذي وصلنا إليه"، لافتاً إلى أنّ هليفي أسوأ مما يقولون عن نتنياهو، الذي يخدع الجمهور، ولم يتحمل المسؤولية، ويستمر في القيام بأعمال غير أخلاقية من أجل تعزيز فريقه، الذي كان جزءا أساسياً من الفشل الأسوأ.

وبشأن لقاءاته مع نتنياهو، قال بريك: "أخبرني بيبي بأنه لا يوجد حل للأنفاق"، وأضاف أن نتنياهو قادر على اتخاذ قرارات أفضل عندما يريد، لكنه ببساطة لا يريد أن تنهار حكومته، وهو مهدَّد بأنه إذا وافق على هدنة ولو قصيرة، فلن يكون له حكم ولا حكومة، مشدداً على أنّ قراراته أساسها "مصالحه الشخصية، وهذه هي المشكلة الأساسية".

ولفت بريك إلى أن نتنياهو، في لقاءاته معه، كان يوافق على كل ما يقوله، ثم يخرج ويتحدث بصورة مغايرة، مضيفاً "فجأة، عندما بدأوا تهديده، غير اتجاهه".

وفيما يتعلق بصفقة تبادل الأسرى، قال بريك: "يجب على إسرائيل اليوم أن تبادر إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن"، مشيراً إلى أنّ "حزب الله سيتوقف أيضاً، لأن هذا هو ما يقوله حتى يومنا هذا"، مطالباً نتنياهو بالموافقة على هذا المسار كي يأخذ الوقت الكافي لإعادة بناء "الجيش" ليكون قوياً بما يكفي لتوجيه ضربة حاسمة إلى حزب الله والتغلب عليه.

وأضاف بريك أن قوة حماس "قريبة جداً من قوتها قبل الحرب"، مؤكداً أن العدد الحقيقي لمن قتلتهم إسرائيل من عناصرها أقل كثيراً من الرقم المعلن، وأنه "تم إبدال هؤلاء بمقاتلين جدد تتراوح أعمارهم بين 18 و19 عاماً".