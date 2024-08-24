وفد من حماس يتوجّه للقاهرة لمتابعة نتائج المفاوضات

غزة - فلسطين أون لاين

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس عزت الرشق، إن وفد الحركة برئاسة الأخ د. خليل الحية سيصل إلى القاهرة مساء اليوم السبت، للاستماع لنتائج المفاوضات.

وأضاف الرشق في تصريح صحافي، أن "وفد حركة حماس توجّه إلى القاهرة، بناء على دعوة الإخوة الوسطاء في مصر وقطر، وذلك للاستماع لنتائج المفاوضات التي جرت في القاهرة".

وشدد أن حماس ملتزمة بما وافقت عليه في 2 يوليو والمبني على إعلان بايدن وقرار مجلس الأمن.

وأشار الرشق إلى أن حماس أكدت جاهزيتها لتنفيذ ما اتفق عليه، مطالبةً بالضغط على الاحتلال وإلزامه بتنفيذ ذلك ووقف تعطيل التوصل لاتفاق.

ويُشار إلى أن العاصمة القطرية الدوحة استضافت يومي 15 و16 أغسطس/آب الجاري جولة محادثات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى.

وأعلن الوسطاء في ختام الجولة عن تقديم واشنطن مقترح اتفاق جديدًا لتقليص الفجوات بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" و"إسرائيل".