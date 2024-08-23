القسّام تدكّ جنود الاحتلال وتكبّدهم خسائر فادحة بمحاور التّوغل في غزة

غزة - فلسطين أون لاين

تواصل كتائب الشهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس لليوم الـ 322 من معركة طوفان الأقصى، دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم وتدميرها في محاور التّوغل في قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام استهدافها 4 دبابات صهيونية من نوع "ميركفاه" بقذائف "الياسين 105" وقذيفة "تاندوم" قرب مفترق أبو الدقة في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب القطاع.

وأكدت القسام أنه بعد عودة مجاهديها من خطوط القتال، قالوا إنهم تمكنوا من استهداف دبابة من نوع "ميركفاه 4" بقذيفة "الياسين 105" قرب مفترق أبو سلطان في حي تل السلطان غرب مدينة رفح.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري، " ظهر أمس.. تمكن مجاهدونا من استهداف قوة صهيونية متمركزة داخل مدرسة كمال عدوان بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات والاشتباك مع أفرادها من مسافة صفر وإيقاعهم بين قتيل وجريح في حي تل السلطان غرب مدينة رفح".

وأكدت القسام أن مجاهديها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات العدو المتوغلة جنوبي حي الزيتون في مدينة عزة ويوقعون قتلى وجرحى في صفوفهم وهبوط طائرة "يسعور" لإجلائهم.