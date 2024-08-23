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حدث "أمني" صعب في حي الزيتون والقسّام تؤكد: أوقعنا جنود الاحتلال بين قتيل وجريح

23 اغسطس 2024 . الساعة 11:22 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أكدت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الجمعة، أن حدثًا أمنيًا صعبًا وقع في غزة، خلال المعارك الضارية مع المقاومة الفلسطينية.

وقال موقع حدشوت حموت، إن "حدثًا أمنيًا صعبًا وقع في غزة، على ما يبدو قوة من الجيش وقعت في كمين، والمروحيات تخلي العديد من الجنود والضباط إلى المستشفيات".

وأعلنت كتائب القسام أن مجاهديها يخوضون اشتباكات مع قوات الاحتلال المتوغلة جنوب حي الزيتون في مدينة غزة.

وأكدت القسام في بلاغ عسكري، أنها أوقعت جنود الاحتلال بين قتلى وجرحى، وهبوط طائرة "يسعور" لنقلهم.

وذكرت مصادر عبرية، أن مروحية عسكرية (إسرائيلية) تحطّ في مشفى هداسا عين كارم في القدس تحمل جنودًا مصابين للمرّة الثانية خلال ساعات.

وأفادت مصادر صحفية بأن عدة استهدافات شنها الاحتلال ما بين مفرق دولة و مسجد علي جنوب حي الزيتون، بالتزامن مع عمليات نسف في محيط المنطقة وقنابل دخانية.
 

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #حدث أمني صعب

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