موقع عبري يكشف تفاصيل "غير مسبوقة" حول خسائر المواجهة مع حزب الله

كشف موقع "واللا" العبري، عن الخسائر المادية والبشرية التي تكبدتها "إسرائيل" خلال المواجهة المستمرة منذ الثامن من أكتوبر مع حزب الله.

وقال الموقع العبري، إن 44 "إسرائيليًا" قُتلوا منذ بداية المواجهات مع حزب الله اللبناني، بينهم 24 مستوطنًا و19 ضابطًا وجنديًا وعامل أجنبي واحد.

وأشار إلى أن 271 "إسرائيليًا" منهم141 جنديًا وضابطًا، أصيبوا منذ بداية المواجهة مع حزب الله في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأفاد الموقع باحتراق 180 ألف دونم من الأراضي في مستوطنات شمال فلسطين المحتلة منذ بداية المواجهة مع حزب الله.

ولفت إلى أن نحو 4400 دعوى تعويض عن الأضرار الناجمة في البلدات المتاخمة للحدود مع لبنان قدمت حتى الآن.

وأوضح أن خسائر قطاع السياحة تجاوزت مليارا و150 ألف شيكل (حوالي 270 مليون دولار) بينما الخسائر المباشرة تصل إلى مليار و600 ألف شيكل.

وقالت القناة 12 العبرية، إن "المواجهة المستمرة على الحدود مع لبنان أدت خلال الأشهر العشرة الماضية إلى اندلاع حرائق في 790 موقعًا في الجليل والجولان، كما أن الحرائق أتت على 189 كيلومترا مربعا، وذلك بعد أن تعرضت هذه المناطق لما لا يقل عن 6500 قذيفة صاروخية أُطلقت من جنوب لبنان.