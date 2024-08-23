إدارة مجمع ناصر الطّبي تحذّر من توقف غرف العمليات الجراحية

خان يونس/ محمد سليمان

حذّر مدير التمريض في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، الدكتور محمد صقر، من توقف غرف العمليات الجراحية داخل المجمع خلال الساعات القادمة نتيجة نقص المستلزمات الطبية، وعدم سماح الاحتلال "الإسرائيلي" بإدخالها.

وأكد صقر خلال مؤتمر صحفي له، مساء أمس الخميس، أن الكثير من المستلزمات الطبية مثل القفازات الجراحية، وفوط البطن، والشاش قد نفذت من داخل المجمع.

وقال صقر: "وصلنا إلى مرحلة لا يوجد موازين لقياس الحرارة داخل المجمع، ونريد سؤال الاحتلال ما هي المخاطر التي تشكلها تلك المستلزمات الطبية لكي يمنع دخولها لقطاع غزة".

وبيّن أن أقسام الطوارئ داخل مجمع ناصر الطبي تعمل حاليًا على إنقاذ الأطفال والرضع والنساء دفاعًا عن العرق الفلسطيني في قطاع غزة .