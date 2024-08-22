10 آلاف و200 حالة اعتقال في الضّفة الغربية منذ 7 أكتوبر

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، طالت 25 مواطنًا في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة.



وأعلن نادي الأسير، ارتفاع عدد حالات الاعتقال في الضفة الغربية والقدس المحتلة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي، إلى أكثر من 10 آلاف و200 حالة؛ بينهم أطفال ونساء، وأسرى محررون.

وأوضح نادي الأسير أن عمليات الاعتقال توزعت على غالبية محافظات الضّفة.

ونوّه نادي الأسير إلى أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وأكد أن الاحتلال يواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني في البلدات، والتخريب والتدمير في منازل المواطنين.