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3 شهداء في عدوان الاحتلال على مدينة ومخيمات طولكرم

22 اغسطس 2024 . الساعة 08:27 بتوقيت القدس
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طولكرم / فلسطين أون لاين

بدأت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس، عدوانًا عسكريًا واسعًا على مدينة ومخيمات طولكرم.

وأعلنت وزارة الصحة، ارتقاء 3 شهداء في قصف الاحتلال منزلًا في مخيم طولكرم.

وأعلنت مصادر طبية عن إصابة شاب بالرصاص الحي، خلال المواجهات في طولكرم، بينما مُنعت مركبات الإسعاف من الدخول لمخيم طولكرم ونقل الإصابة.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة ومخيمات طولكرم برفقة عدد من الجرافات العسكرية، وبدأت عملية قصف وتدمير وتجريف للبنى التحتية.

وحاصرت قوات الاحتلال، منزلًا في ضاحية اكتابا، شرقي طولكرم، وأطلقت عليه قذائف إنيرجا، ما أدى لاشتعال النيران فيه. كما حاصرت مستشفيات "الإسراء التخصصي" و"ثابت ثابت" الحكومي، وتمركزت بمحيط مقر المقاطعة، بالتزامن مع تحليق مُكثف لطائرات الاحتلال الحربية والمسيرة.

واندلعت اشتباكات مسلّحة ومواجهات مع الشباب الثائر، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأعلنت كتائب القسام في طولكرم، أنها استهدفت بالاشتراك مع مجموعات الرد السريع (كتائب شهداء الأقصى) في مخيم طولكرم جرافة D9 بحارة العكاشة؛ وأصابتها بشكل مباشر.

وقالت سرايا القدس- كتيبة طولكرم، يخوض مقاتلونا اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المقتحمة في محور المربعة بطولكرم محققين إصابات مباشرة.

#الحرب على غزة #اقتحام طولكرم #طوفان الأقصى

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