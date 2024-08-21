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القسّام تعلن تفجير "عين نفق مفخخ" بقوة صهيونية غرب خان يونس واستهداف دبابة بدير البلح

21 اغسطس 2024 . الساعة 14:34 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، تفجير مقاتليها عين نفق بعبوة في قوة صهيونية غرب مدينة خان يونس.

وفي التفاصيل، قالت الكتائب في تصريح مقتضب، الأربعاء 21/ أغسطس إن مجاهديها بعد عودتهم من القتال أكدوا تفجير عين نفق فخخت مسبقًا بعبوة في قوة صهيونية تقدمت للمكان وإيقاعهم بين قتيل وجريح غرب منطقة "الحاووزين" غرب مدينة حمد شمال مدينة خان يونس جنوب القطاع.

كما أعلنت كتائب القسام في تصريح منفصل عن استهدافها استهدفت دبابة للاحتلال من نوع ميركافا بقذيفة الياسين 105 شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وتعلن كتائب القسام عن عمليات مستمرة في قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة، فيما استخدمت سلاح تفخيخ عيون الأنفاق كسلاح جديد لإيقاع جنود الاحتلال في كمائن مجاهديها.

#الحرب على غزة #عمليات القسام #طوفان الأقصى

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