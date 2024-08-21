ماذا يعني التّنسيق المشترك بين الفصائل في معارك غزة؟ خبير عسكري يُجيب

قال الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد الركن حاتم كريم الفلاحي، إن التنسيق المشترك بين فصائل المقاومة الفلسطينية كبير جدًا على مستوى القيادات وعلى مستوى القاعدة، حيث يتم تنفيذ العمليات ضد قوات الاحتلال "الإسرائيلي".

وأوضح الفلاحي أن التنسيق بين فصائل المقاومة يبدأ من القيادات العسكرية للفصائل ثم تنزل الأوامر إلى المقاتلين في الميدان، وتوكل مهام التنفيذ لكل القطاعات العسكرية الموجودة في منطقة معينة.

وأضاف، "عندما تكون هناك عملية للمقاومة في منطقة معينة يتم الاستهداف من قبل الوحدات الموجودة في المنطقة نفسها، حتى لا يتم الهجوم على الهدف ذاته في آن واحد من طرف مقاتلي الفصائل".

وأشار إلى أن التنسيق بين الفصائل يؤدي لعمليات قوية جدًا ضد قوات الاحتلال وتكبده خسائر أكثر.

وذكر الفلاحي أن فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة كثّفت في الآونة الأخيرة من عملياتها المشتركة ضد قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في مختلف مناطق القطاع، وهو ما تظهره مقاطع الفيديو التي تبثها هذه بعض الفصائل من حين إلى آخر.

وبثت سرايا القدس-الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– وكتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشاهد من استهدف جنود وآليات إسرائيلية بقذائف الياسين 105 وقذائف هاون في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام بالاشتراك مع سرايا القدس، تنفيذ عملية استشهادية في تل أبيب، وأجبرت "إسرائيل" على رفع حالة التأهب الأمني.