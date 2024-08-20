أكاديمية هندية: المجتمع الدولي يقف عاجزاً أمام معاناة النساء في غزة

ترجمة فلسطين أون لاين

أكدت البروفيسور كارين غابرييل، نائبة مدير كلية سانت ستيفنز بجامعة دلهي الهندية، أن النساء في غزة يتحملن أعباء مضاعفة جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة، حيث يعانين من انتهاكات جسدية ونفسية خطيرة تفاقمت بسبب الحصار "الإسرائيلي" الطويل.

وأشارت غابرييلفي مقابلة حديثة نشرتها ننظمة "شي ذا بيبول" (She the People) إلى أن النساء في غزة يواجهن ظروفًا استثنائية نتيجة للاحتلال الإسرائيلي الذي يستمر منذ عقود، وهو ما أدى إلى خلق بيئة من العنف الهيكلي والفصل العنصري، حيث يتم حرمانهن من حقوقهن الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتنقل والوصول إلى الموارد الضرورية.

وأوضحت أن النساء الفلسطينيات يتعرضن لانتهاكات متكررة على أيدي جيش الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التفتيش المهين والاعتداءات الجنسية، في حين أدى التدمير الواسع للمنازل والبنية التحتية إلى نزوح جماعي، مما زاد من تعرض النساء والفتيات لمخاطر أمنية وصحية كبيرة.

وتفيد تقارير الأمم المتحدة أن نحو 50 ألف امرأة حامل و20 ألف طفل حديث الولادة يواجهون ظروفًا كارثية بسبب نقص الرعاية الصحية، مع ارتفاع معدلات الإجهاض والوفيات بين الأطفال الرضع.

وأضافت غابرييل أن النساء في غزة يعانين من فقر شديد، حيث أصبح الوصول إلى التعليم والعمل شبه مستحيل، مما يؤدي إلى تدهور أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية. وأشارت إلى أن المجتمع الدولي يقف عاجزًا أمام هذه الانتهاكات، داعية إلى ضرورة العمل على إيجاد حلول تنهي هذا النزاع وتعيد للنساء الفلسطينيات حقوقهن الأساسية.

واختتمت غابرييل حديثها بالتأكيد على أن النساء الفلسطينيات في غزة يمثلن نموذجًا للصمود في مواجهة الظروف القاسية، ورغم الظلم الذي يعانين منه، يواصلن الكفاح من أجل حياة كريمة، متمسكات بالأمل في مستقبل أفضل.