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سعياً وراء أهداف متوهّمة ..

حماس: الإدارة الأمريكيَّة وعواصم غربيَّة توفَّر الغطاء للاحتلال لاستمرار "جرائم الإبادة" بغزَّة

17 اغسطس 2024 . الساعة 19:02 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين

حذّرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم السبت، من السلوك الصهيوني الذي يواصل استهداف المدنيين بشكل مباشر ومتعمّد للشهر العاشر، في صورة من أبشع صور العقاب الجماعي والتطهير العرقي.

وقالت الحركة، في بيانٍ صحافي، إنه وفي استمرار للعدوان الوحشي على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، يواصل جيش الاحتلال الفاشي استهدافه المدنيين العزّل خصوصاً في محافظة وسط القطاع، التي تُعَدُّ مركز نزوح كبيرا لمئات الآلاف من المواطنين الذين نزحوا من شمال القطاع وجنوبه، وذلك بإصداره أوامر تهجير جديدة تحت وطأة القصف، وارتكابه مجازر بشعة بحق العائلات، راح ضحيتها العشرات من الشهداء، بينهم عائلة كاملة مكونة من ستة عشر فرداً جلّهم من الأطفال.

وأكدت، أنَّ هذه الانتهاكات والجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، تتواصل أمام سمع وبصر العالم، وبدعم مطلق من الإدارة الأمريكية وعواصم غربية، لا زالت توفّر الغطاء والوقت اللازم لحكومة المتطرفين الصهاينة، للمضي في حملة الإبادة الوحشية في قطاع غزة، سعياً وراء أهداف متوهّمة بإخضاع شعبنا ومقاومته.

ودعت الحركة،  المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها، إلى مغادرة مربع الصمت والاضطلاع بمسؤولياتها بحماية المدنيين الفلسطينيين، والعمل على وقف  هذه الجرائم الوحشية بحق المدنيين، ومحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة على جرائمهم الوحشية.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، قد بيّن في تقرير مفصل حول العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع، بأن الاحتلال ارتكب 3,493 مجزرة منذ بداية العدوان، راح ضحيتها 50 ألفًا وخمسة شهداء ومفقودين.

واليوم السبت، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مجزرتين منفصلتين وسط قطاع غزة؛ الأولى في الزوايدة راح ضحيتها 15 شهيدًا، والثانية في النصيرات وأسفرت عن 7 شهداء.

#حماس #غزة #مجازر الاحتلال #جرائم الإبادة

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