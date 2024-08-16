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بالفيديو "مليونية" في صنعاء نصرة للأقصى وغزة

16 اغسطس 2024 . الساعة 20:32 بتوقيت القدس
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"مليونية" في صنعاء نصرة للأقصى وغزة
وكالات/ فلسطين أون لاين

تظاهر عشرات الآلاف، اليوم الجمعة، في العاصمة صنعاء ومدن يمنية أخرى نصرة للمسجد الأقصى وغزة وتأييدا لجماعة "أنصار الله"  التي تعهدت بالرد على الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مؤخرا مدينة الحديدة، في إطار مظاهرة كبيرة أطلق عليها مليونية "نصرة للأقصى وغزة. الإسناد مستمر والرد قادم".

وقالت قناة المسيرة إن مظاهرات خرجت في محافظات يمنية أخرى بينها صعدة وحجة وريمة والحديدة وإب وذمار والضالع والبيضاء.

رددَّ المتظاهرون هتافات تندد بالاقتحامات الإسرائيلية الأخيرة للمسجد الأقصى وباستمرار المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة.

كما ندد المتظاهرون بما اعتبروه تخاذل بعض الدول العربية عن نصرة الفلسطينيين، مرددين هتافات مفادها أن الرد اليمني على الغارات الإسرائيلية الأخيرة آت لا محالة.

ورفع المحتجون في صنعاء صور الراحليْن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفؤاد شكر القيادي البارز في حزب الله اللبناني، اللذين اغتيلا قبل أسبوعين في طهران وضاحية بيروت الجنوبية تباعا.

المصدر / وكالات
#غزة #اليمن #صتعاء

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