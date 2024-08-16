لـ 7 أيام.. الأمم المتحدة تطلب هدنة بغزَّة لتلقيح 640 ألف طفل ضد "شلل الأطفال"

غزة/ فلسطين أون لاين

طالبت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، هدنة لسبعة أيام في غزة، لتلقيح 640 ألف طفل ضد شلل الأطفال، الذي اكتُشف في مياه الصرف الصحي في القطاع.

وأفادت منظمة الصحة العالمية، بأن وكالات الأمم المتحدة تريد تقديم لقاح شلل الأطفال الفموي (النوع 2)، للأطفال تحت سن العاشرة في وقت لاحق هذا الشهر.

وأضافت أنه "في غياب الهدن الإنسانية، لن يكون من الممكن تنفيذ الحملة".

وفي 30 تموز/ يوليو، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن القطاع بأكمله "منطقة وباء لشلل الأطفال" في ظل تدمير جيش الاحتلال الإسرائيلي للبنية التحتية للصرف الصحي مما تسبب في عودة الفيروس المسبب للمرض.

وقالت الوزارة في بيان إن التحاليل أتاحت "اكتشاف وجود الفيروس المسبب لشلل الأطفال من نوع CVPV2 في مياه الصرف في محافظتي خان يونس والوسطى".

والأطفال دون الخامسة هم أكثر الفئات عرضة للإصابة بالمرض الفيروسي، ولا سيما الرُضع دون العامين، إذ إن حملات التطعيم الطبيعية تعطلت بسبب الحرب المتواصلة منذ 10 أشهر.

وأكّد مسؤولون مؤخرا، أنه على الرغم من توفر التطعيمات الضرورية لتحصين نصف مليون طفل من تفشي المرض، حالت القيود على الحركة دون إرسالها إلى القطاع الفلسطيني وتوصيلها حتى المنزل، أو حتى الخيمة.

وقالت مدير المنظمة في الشرق الأوسط، حنان بلخي: "نحتاج إلى وقف إطلاق النار، وإن كان وقفا مؤقتا لإطلاق النار لتنفيذ هذه الحملات بنجاح. إذا لم يحدث ذلك، نخاطر بازدياد تفشي الفيروس، بما في ذلك عبر الحدود".

المصدر / وكالات