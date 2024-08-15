الأمم المتَّحدة: العالم دخل مرحلةً مظلمةً مع تجاوز الضَّحايا بغزَّة 40 ألفًا

وكالات/ فلسطين أون لاين

أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الخميس أن تجاوز عدد الشهداء الفلسطينيين في حرب قطاع غزة المتواصلة منذ 10 أشهر الـ40 ألفا يشكل "مرحلة مظلمة للعالم أجمع".

وقال تورك، في بيان، "بالمعدل قتل نحو 130 شخصًا يوميًا في غزة خلال الأشهر الـ10 الأخيرة".

وأضاف أن "حجم الدمار الذي لحق بالمنازل والمستشفيات والمدارس ودور العبادة على يد الجيش الإسرائيلي صادم للغاية".

واعتبر أن "العالم أجمع اليوم يدخل مرحلة مظلمة. سكان غزة ينعون اليوم 40 ألف قتيل فلسطيني"، مشيرا إلى أن معظم الضحايا من النساء والأطفال.

من جهته، قال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إنه لمن المقلق وفاة هذا العدد الكبير من الأشخاص في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الأمر المحزن هو أنه لن يتم التأكد من عدد الوفيات بشكل كامل قبل إنهاء الحرب في غزة.

وأكد أنه لابد من إنهاء الحرب في غزة، وأن الأمين العام للأمم المتحدة طالب بوقف إطلاق النار تكرارا.

وأضاف أن ما يحدث في غزة أمر فظيع وغير مسبوق بشهادة الكثير من مسؤولي الأمم المتحدة.

وقد أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم عن تجاوز عدد الشهداء أكثر من 40 ألفا.