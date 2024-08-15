حمدان ينفي ادّعاءات بعض وسائل الإعلام عن صعوبة التّواصل مع رئيس الحركة يحيى السنوار

نفى القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس أسامة حمدان، اليوم الخميس، ما تروج له بعض وسائل الإعلام عن صعوبة التواصل مع قيادة الحركة وعلى رأسها الأخ المجاهد رئيس الحركة يحيى السنوار.

وقال حمدان، "ذكرتُ في تصريحاتي التي صدرت عني أمس أنه "بحكم طبيعة المعركة والعدوان الصهيوني هناك بعض الصعوبات، ولكن التواصل دائم ويحقق المصالح المرجوة وإدارة الحركة تتم على نحو جيد".

وذكر القيادي حمدان أن قيادة حماس، تتابع مع القائد يحيى السنوار عملية استكمال ترتيبات العمل القيادي، والأمور تسير بطريقة سلسة، وربما تأخذ بعض الوقت للضرورات الأمنية".