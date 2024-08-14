ستاربكس تُقيل رئيسها التنفيذي بسبب انخفاض المبيعات وتأثير المقاطعة

وكالات/ فلسطين أون لاين

أقالت سلسلة القهوة العالمية ستاربكس، الرئيس التنفيذي للشركة لاكسمان ناراسيمهان، بعد عام واحد فقط من توليه المنصب.

وأضافت سلسلة القهوة العالمية، أنها قامت بتعيين برايان نيكول الرئيس التنفيذي الحالي لشركة شيبوتل رئيسًا ومديرًا تنفيذيا جديدا لستاربكس، وسط تراجع المبيعات نتيجة ارتفاع الأسعار وتأثير حملة مقاطعة الشركات المرتبطة بحرب الإبادة في غزة.

ويأتي هذا التغيير في رئاسة الشركة بعد عام مضطرب في ستاربكس شهد تراجعاً في المبيعات لربعين متتاليين، حيث انخفضت بنسبة 4% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وبنسبة 3% في الأشهر الثلاثة التي تلتها.

وقد خفض بعض المستهلكين من استهلاكهم للقهوة باهظة الثمن التي تقدمها السلسلة، في حين قاطع آخرون الشركة بسبب علاقاتها مع "إسرائيل" التي شنت حرباً على غزة دخلت شهرها الحادي عشر وخلفت أكثر من 120 ألف قتيل وجريح فلسطيني.

وكانت أسهم ستاربكس قد انخفضت بنحو 25% على مدى الأشهر الـ12 الماضية، لكنها استعادت حوالي 20% يوم الثلاثاء بعد الإعلان عن رحيل ناراسيمهان.

وكانت شركة القهوة العالمية قد تعرضت لمقاطعة واسعة خلال العام الماضي بسبب دعمها لإسرائيل. وارتفعت حدة التوترات بعد أن رفعت الشركة دعوى قضائية ضد نقابة عمال ستاربكس (SWU) بتهمة انتهاك العلامة التجارية في ولاية آيوا.

وجاء ذلك رداً على تعبير النقابة عن "تضامنها مع فلسطين" في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في أعقاب هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وفي شهر مارس/آذار الماضي، أعلنت الشركة صاحبة الامتياز في الشرق الأوسط عن خطط لتسريح آلاف العمال بسبب التراجع في المبيعات الناجم عن المقاطعة المرتبطة بالحرب في غزة.

وكانت حملة مقاطعة كبيرة قد أطلقها نشطاء ومؤيدون لغزة طالت الشركات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي بعد بدء حرب غزة، وذكرت تقارير عدة أن الحملة أسهمت في تراجع مبيعات هذه الشركات عالمياً.