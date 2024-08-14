طوباس/ فلسطين أون لاين

اندلعت اشتباكات مُسلّحة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال "الإسرائيلي" عقب اقتحامها مدينة طوباس شمال شرق الضفة الغربية، وإعلانها بدء عملية عسكرية واسعة.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال حاصرت منزلاً في منطقة الجسر بالمدينة واختطفت الشبان الذين تحصنوا فيه بعد قصف المنمزل بقذائف "انيرجا".

وأعلنت مصادر صحفية استشهاد المقاوم فواز دراغمة أحد مقاتلي كتائب القسام في المنزل الذي حاصره الاحتلال بعد قصفه بـ 7 صواريخ واشتباكات مسلحة استمرت لساعات.

وقالت وسائل الإعلام العبري، إن "جيش الاحتلال يعلن بدء عملية عسكرية في طوباس وطمون بالأغوار".

وأكد محافظ طوباس، ارتقاء 5 شهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل في طمون وطوباس، لافتًا إلى أن الاحتلال يعرقل وصول الإسعاف للمصابين.

وقالت وزارة الصحة، إن إصابة خطيرة وصلت إلى مستشفى طوباس الحكومي جراء عدوان الاحتلال على بلدة طمون جنوب طوباس.

وأعلن الهلال الأحمر إصابة فتى بالرصاص الحي بالأطراف السفلية في بلدة طمون،و يجري نقله للمشفى.

ودمّر الاحتلال البنية التحتية والطرق خلال العملية العدوانية على طوباس وطمون.

وأكدت كتائب القسام - كتيبة طوباس، أن مجاهديها يواصلون رفقة إخوانهم في فصائل المقاومة خوض اشتباكاتٍ مع قوات الاحتلال المقتحمة للمدينة.

وقالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن "مقاتليها تصدوا لقوة من جنود الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة طوباس بعد منتصف الليلة الماضية بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة وأوقعت إصابات في صفوف جنود الاحتلال".

وأعلنت كتائب شهداء الأقصى - طوباس، أن مقاتليها يواصلون خوض اشتباكات ضارية مع قوات العدو بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة في المحور الغربي بمدينة طوباس.

وأوضحت مصادر صحفية، أن طائرات هيلكوبتر تابعة للاحتلال نقلت إصابات لجنود في طوباس من على حاجز تياسير.

وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال ما تزال تدفع بالمزيد من التعزيزات إلى مدينة طوباس بعد تأكيد إصابة عدد من الجنود.