تقارير فلسطينية وحقوقية تُفْنَد.. ما حقيقة "قائمة أسماء المسلحين" التي رُوجِهَا الاحتلال لتبرير "مجزرة التابعين"؟

غزة/ فلسطين أون لاين

فنّّدت تقارير فلسطينية وحقوقية، مزاعم الاحتلال حول قائمة تضم أسماء وصور مسلحين، نشرها جيش الاحتلال كتبرير لمذبحة الفجر التي ارتكبها بقصف مصلي بمدرسة التابعين والتي تؤوي آلاف النازحين في حي الدرج شرقي مدينة غزة.

وقالت مصادر فلسطينية، إن قائمة الجيش الإسرائيلي عن المستهدفين في مجزرة مدرسة "التابعين" بحي الدرج في مدينة غزة فجر أمس السبت حملت معلومات مضللة.

وأضافت المصادر، أن اثنين من الواردة أسماؤهم في القائمة استشهدوا قبل المجزرة بيومين في مناطق أخرى.

كما أوضحت أن الشهيد يوسف الوادية الذي أدرج في القائمة استشهد قبل المجزرة بيومين في مكان مختلف، وأن إحدى الصور تعود لشهيد اسمه منتصر ضاهر استشهد أول أمس الجمعة مع شقيقته بعيدا عن المدرسة.

وأشارت المصادر إلى أن الشهيد محمد الطيف، الذي ورد في القائمة كذلك، أكاديمي ومدير مدرسة سابق وليس له أي نشاط عسكري.

كما أكدت المصادر ذاتها، أن بعض من وردت أسماؤهم في القائمة دعاة وأساتذة جامعات ليس لهم أي نشاط عسكري.

والسبت، زعم جيش الاحتلال، أنّه استهدف 19 مقاتلاً من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، خلال استهدافه لمدرسة "التابعين" بمدينة غزة.

وادعى الجيش في بيان، أنه استهدف في الغارة "مقر القيادة العسكري داخل مدرسة التابعين".

وتابع: "تم تنفيذ عملية الاستهداف من خلال ثلاث قنابل دقيقة، والتي وحسب الجهات المعنية المختصة، غير قادرة على إلحاق هذا القدر من الدمار، الذي يتطابق وتقارير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة"، وفق زعمه.

We also identified two others: Abdul Aziz Al-Kafarneh, a civilian from Beit Hanoun with no ties to Hamas, and Abdul Karim Hamad, a devout man who sympathized with Hamas but never joined its ranks.