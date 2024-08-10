تفاصيل مروعة عن "مجزرة الفجر" بحق المصلين في غزة

غزة/ فلسطين اون لاين

كشف جهاز الدفاع المدني في غزة، تفاصيل ما حدث في مدرسة التابعين في حي الدرج شرقي مدنية غزة، لافتا إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بثلاثة صواريخ بشكل مباشر طابقا في مدرسة التابعين يؤوي أطفالا ونساء وطابقا أرضيا يستخدمه النازحون مصلى.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل في مؤتمر صحفي اليوم السبت إن الهجوم الإسرائيلي هو “مجزرة بحق الأبرياء من المدنيين الذين كانوا يؤدون صلاة الفجر”.

وأشار إلى أن طيران الاحتلال قصف المكان بثلاثة صواريخ، بعد أن بدأ نازحون في أداء الصلاة، موضحا “أن كل من كان في الموقع أصبح شهيدا أو مصابا بجروح بالغة الخطورة”.

وأفاد بصل، بأن "الاحتلال الإسرائيلي استهدف في مدرسة التابعين طابقين الأول كان يؤوي النساء النازحات والأطفال، والأرضي وهو عبارة عن مصلى للنازحين".

وأضاف: "مدرسة التابعين تؤوي أكثر من 6 آلاف نازح ذهبوا إليها بعد تدمير قوات الاحتلال الإسرائيلي منازلهم في أكثر من منطقة بقطاع غزة".

‏وذكر أن "الجميع فُجع بحجم المجزرة الكبيرة والمخيف، بفعل العدد الكبير من الشهداء والجرحى بينهم أطفال ونساء، وجزء منهم أشلاء وجزء آخر اشتعلت فيهم النيران في مشهد مخيف لم يراع أدنى الاعتبارات الإنسانية".

وأشار متحدث الدفاع المدني إلى أن "من بين شهداء المجزرة 11 طفلا و6 نساء إضافة لعشرات الإصابات الخطيرة".

وتابع أن" العديد من الأشلاء لم يتم التعرف على هوية أصحابها، وهناك مفقودون حتى اللحظة غير معلوم مصيرهم، بعد إبلاغ عائلاتهم بأنهم كانوا متواجدين داخل المصلى بالمدرسة".

‏وأكمل: "ما يمزق قلوبنا أن الشهداء أصبحوا عبارة عن أرقام فقط يتم ذكرهم كأنهم لا شيء دون أن يلتفت هذا المجتمع الدولي إلى الجرائم التي ترتكب بحق المواطنين العزل ودون أن يتم توجيه أي إدانات مباشرة لهذا الاحتلال ما جعله يمعن في استهداف مزيد من مراكز الإيواء والمدارس".

من جهة أخرى، أفاد المتحدث الدفاع المدني بأن "الاحتلال الإسرائيلي استهدف 13 مركزا لإيواء النازحين في أنحاء القطاع منذ بداية أغسطس/ آب الحالي".

وطالب المسؤول الفلسطيني العالم بـ"التدخل الفوري لوقف هذه المجازر بحق المدنيين العزل داخل مراكز الإيواء".

وفي تفاصيل المذبحة المروعة، أوضح المكتب الحكومي أن جيش الاحتلال قصف النازحين بشكل مباشر خلال تأديتهم صلاة الفجر، وهذا ما رفع أعداد الشهداء بشكل متسارع.

وأضاف، "من هول المذبحة وأعداد الشهداء الكبير لم تتمكن الطواقم الطبية والدفاع المدني وفرق الإغاثة والطوارئ من انتشال جثامين جميع الشهداء حتى الآن".