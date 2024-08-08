عبد الملك الحوثي: تأخر رد محور المقاومة على "إسرائيل" تكتيكي بحت

غزة/ فلسطين أون لاين

شدّد قائد حركة أنصار الله اليمنية، السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي، أن تأخر الرد على الضربة الإسرائيلية التي استهدفت ميناء الحديدة غرب البلاد الشهر الماضي "مسألة تكتيكية بحتة" وأنه لا مجال للتراجع عنها.

ورأى السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي، أنّ "جرائم العدو الأخيرة، استهدفت شخصيات من قادة الأمة ومن رجال المسلمين، الذين يقومون بدور مميز في حمل راية الجهاد والمواجهة لعدو الإسلام والمسلمين".

وفي خطاب متلفز، ألقاه اليوم، أشار السيد الحوثي إلى التماسك التام لحركة المقاومة الإسلامية - حماس، الذي رافق الجريمة الكبيرة، فيما كان "هدف العدو النيل من صمودها وثباتها والتأثير على قرارها".

وهذا ما أفشلته كل من حماس، حينما "استمرت في نشاطها وتماسكها، دون أن تظهر ملامح لحالات اختلاف أو ضعف أو تراجع في موقفها"، لافتاً إلى أنّ القسام "واصلت رغم الجريمة الكبيرة، أداء مهامها الجهادية بكل فاعلية وبتماسك تام وبجدارة عالية" .

واعتبر السيد الحوثي، أنّ "اختيار القائد الكبير، يحي السنوار، بالإجماع، لتولي رئاسة المجلس السياسي للحركة، وهو الذي يعرفه العدو والصديق بصلابته وثباته وحِنكته وجدارته القيادية، هو بحد ذاته رسالة مهمة للعدو الإسرائيلي، وتأكيد على مواصلة الثبات على الجهاد، والموقف والمبادئ الأساسية".

كما أكّد حتمية الرد من إيران، وفق ما صدر عن "أعلى المستويات القيادية" فيها، والرد أيضاً من القوات المسلحة اليمنية على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف خزانات الوقود في ميناء الحديدة.

كذلك، أشار إلى أنّ تأخر الرد "من المحور بشكل عام في مقابل التصعيد الإسرائيلي، هو مسألة تكتيكية بحتة، وبهدف أن يكون الرد مؤثراً على العدو في مقابل استعداداته".

كذلك، تحدث قائد حركة أنصار الله، السيد الحوثي، عن "مساع أميركية وأوروبية وعربية حثيثة، لاحتواء الرد"، إذ لم تتوقف الاتصالات والرسائل والوسطاء، لمحاولة إقناع إيران تحديداً بأن يكون ردها متواضعاً وبسيطاً وغير فاعل ومؤثر، موضحاً أن "محاولات الترهيب والإغراء، تقابلها الجمهورية الإسلامية بكل وضوح، لأن المسألة تمس بشرف الجمهورية الإسلامية بقتل ضيفها في عاصمتها".

وانتقد السيد الحوثي "الموقف الإسلامي عموماً"، وتحديداً بيان منظمة التعاون الإسلامي، التي أصدرت بياناً، كان يمكن أن تصدر "جمعية خيرية صغيرة، أفضل منه بشأن جرائم الاغتيال".

"ومع موقفها البارد والجامد"، يتابع السيد عبد الملك الحوثي، "تسخّر بعض الأنظمة العربية وسائلها الإعلامية لإسناد العدو الإسرائيلي، كجبهة إسناد لصالح العدو بكل وضوح وبشكل مفضوح".

وأشار إلى "المسؤولية تجاه مأساة الشعب الفلسطيني، "لا يمكن أن تسقط بالتجاهل، ولا يمكن أن يسقط وزر التفريط فيها باللامبالاة".

وتناول السيد الحوثي، في خطابه، الحاضنة الشعبية في غزة التي "لم تفتح مجالاً للعدو الإسرائيلي ولا لعملائه لاختراقها وابتزازها رغم الجوع والفقر والمعاناة الشديدة".

وأضاف: "الشعب الفلسطيني هو في الخندق الأول للأمة ولولا صموده وثباته وجهاده لكان العدو قد تجاوزه إلى غيره ولكانت الأحداث في مسرح آخر".