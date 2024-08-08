اليونيسف تحذر من تصاعد العنف وتدعو لحماية الأطفال

باريس/ فلسطين أون لاين

حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) من أن أي تصعيد في أعمال العنف بالمنطقة سيؤدي إلى عواقب وخيمة على الأطفال، مشيرة إلى أنهم يواجهون بالفعل أوضاعاً إنسانية صعبة في العديد من بلدان الشرق الأوسط.

ودعت اليونيسف في تغريدة على منصة أكس اليوم الخميس، جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وحماية المدنيين، خاصةً الأطفال.

وأكدت المنظمة الدولية أن الأطفال هم الأكثر تضرراً من العنف والصراعات، حيث يعانون من التشرد، والحرمان من التعليم، والعنف، والاستغلال.

ودعت اليونيسف جميع الأطراف المتنازعة إلى وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين، خاصةً الأطفال.

وأسفرت أكثر من 10 أشهر من حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية، بدعم أمريكي، على غزة عن ما يزيد عن 131 شهيدا وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.