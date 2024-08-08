الاحتلال يُواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة لليوم الـ 307 تواليًا

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 307 على التوالي، حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، مُخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 39677 شهيدًا و91645 جريحًا منذ 7 أكتوبر.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لأبرز التطورات الميدانية خلال السّاعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في قطاع غزة.

في مدينة غزة وشمال القطاع، ارتقى 5 شهداء وأصيب 10آخرين في استهداف طائرات الاحتلال الحربية منزلًا لعائلة "شلدان" في شارع الصحابة وسط غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "ريان" شرق مخيم جباليا شمال القطاع، ما أدى إلى ارتقاء شهيد وإصابة آخرين.

كما شنت طائرات الاحتلال غارة على منزل في محيط مدرسة المجد وسيلة وسط مدينة غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال محيط المجمع الإسلامي بحي الصبرة جنوبي المدينة، بالتزامن مع غارة على مناطق غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر صحفية باشتعال النيران جراء قصف الاحتلال بالقذائف المدفعية والدخانية المناطق الشرقية لبيت لاهيا شمال غزة.

في المحافظة الوسطى، قصفت مدفعية الاحتلال محيط مدينة الأسرى شمال مخيم النصيرات.

واستهدفت طائرات الاحتلال الطوابق العلوية في برج جبريل بشارع البيئة بمدينة دير البلح.

وارتقى الشهيد نادي سلوت، وهو أحد موظفي منظمة المطبخ المركزي العالمي، متأثراً بإصابته في قصف للاحتلال على دير البلح وسط القطاع.

في خان يونس، قالت مصادر محلية، إن صوت دوي انفجار سُمع في أرجاء مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأُصيب عدد من المواطنين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة "أبو حسنة" وسط بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس.

وأطلقت الدبابات الصهيونية نيرانها بشكل مكثف شرقي بلدة القرارة شمالي شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

في رفح، شن الاحتلال غارة جوية على مناطق شمال شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.