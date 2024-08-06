رفح/ فلسطين أون لاين

تُواصل المقاومة الفلسطينية لليوم الـ 305، وفي مقدمتها كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور التّوغل في قطاع غزة.

وفي أحدث العمليات، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تمكنها من "إيقاع قوة مدرعة صهيونية في كمين محكم"، في شارع جورج قرب مسجد التابعين، شرقي مدينة رفح، جنوبي القطاع، دمرت فيه ناقلتي جند من نوع "نمر" بعبوة العمل الفدائي وقذيفتي "الياسين 105".

وأعلنت استهدافها، في الكمين نفسه، دبابة من نوع "ميركافا"، في أثناء سحب ناقلة جند مدمرة من مكان الكمين.

كما أكدت قنصها جندي إسرائيلي بـ"بندقية الغول القسامية" قرب القرية السويدية غرب مدينة رفح جنوب القطاع.

وفي وقت سابق، استهدفت كتائب القسام، مقر قيادة الاحتلال في محور "نتساريم" (ممر يفصل مدينة غزة وشماليها عن المنطقة الوسطى وجنوبي قطاع غزة) بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى، من "عيار 114 ملم".

ونشرت القسام رسالة جديدة إلى جيش الاحتلال وحكومته:





وأعلنت الكتائب في بلاغ عسكري منفصل، أن "مجاهديها تمكنوا من إيقاع قوة مدرعة صهيونية في كمين محكم شرق مدينة رفح".

وقالت كتائب القسام، "استكمالاً للكمين المحكم المعد مسبقّا لآليات العدو في شارع "جورج" شرق مدينة رفح.. استهدفنا دبابة من نوع "ميركفاه" حضرت مع قوة النجدة أثناء سحب ناقلة جند مدمرة من مكان الكمين".

ودمّرت كتائب القسام ناُقلتي جند من نوع نمر واستهدفنا دبابتي ميركافا في شارع جورج شرق مدينة رفح.

وأكد مجاهدو القسام أنهم رصدوا هبوط الطيران المروحي للإخلاء، فيما لا تزال الاشتباكات مستمرة حتى هذه اللحظة في شارع جورج شرق رفح.

من جهته، كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، النقاب عن إصابة خمسة من رتبه العسكرية؛ بينهم ضباط، بجراح خطيرة، خلال الاجتياح البري المتواصل لمدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال، وفق الناطق باسمه، في تصريح مقتضب، إن 5 ضباط وجنود أصيبوا؛ بينهم 2 بجراح خطيرة، جراء معارك رفح جنوبي قطاع غزة.

وأوضح أن طبيبًا عسكري برتبة ضابط ومسعف في الاحتياط، أصيبا في وقت سابق اليوم، بجروح خطرة، خلال المعارك مع المقاومة الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

من جانبها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية أن جنود الاحتلال المصابون من لواء "جفعاتي"، وجراحهم خطيرة. بينما نوهت إذاعة جيش الاحتلال إلى أن الإصابات ناجمة عن صاروخ مضاد للدروع.

وفي سياق متصل، أفادت معطيات جيش الاحتلال بإصابة 16 جنديا؛ بينهم 14 بقطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما يرفع الإجمالي المعلن عنه إلى 4 آلاف و272 عسكريًا، منذ بدء الحرب على غزة.

ووفق معطيات جيش الاحتلال، فإن 14 جنديا أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة، دون أن يحدد مواقع إصابة البقية.

وتوضح بيانات الجيش أنه يتلقى حاليا العلاج 29 جنديا بحالة خطيرة و179 بحالة متوسطة و5 بحالة طفيفة.

وأمس الإثنين، صرّح المتحدث باسم جيش الاحتلال، بأن 7 جنود أصيبوا جراء انفجار عبوة؛ بينهم 4 مقاتلين احتياط من الكتيبة 9215، بجروح خطيرة خلال معارك جرت في جنوب قطاع غزة.

ووفقًا لما اعترف به جيش الاحتلال فإن 689 ضابطًا وجنديًّا قتلوا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول وأصيب أكثر من 4200 جندي وضابط بجراح.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية، تصديها لجيش الاحتلال بمحاور التوغل في قطاع غزة، وعادةً ما توثق عملياتها بمشاهد مصوّرة.