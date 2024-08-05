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إصابة ضابط وجندي بقصف صاروخي من الجنوب اللبناني

05 اغسطس 2024 . الساعة 09:37 بتوقيت القدس
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اعترف جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الاثنين، بإصابة ضابط وجندي جراء قصف صاروخي من الأراضي اللبنانية.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن "ضابطًا وجنديًا أُصيبوا بجروح متوسطة  بسبب انفجار طائرة بدون طيار بالقرب من  مستوطنة "إيلات هشاحر"  بالجليل الأعلى.

وقال حزب الله في بلاغ عسكري، "استهدفنا بِسربٍ من المسيرات ‌‏الانقضاضية أماكن تموضع ‏واستقرار الضباط والجنود في مقر قيادة الفرقة 91 المُستحدث في ثكنة إيليت، وأوقعنا فيهم عدداً من القتلى والجرحى".

وأفادت مصادر عبرية باندلاع حرائق في أماكن متفرقة بالجليل الأعلى جراء اعتراض عدة صواريخ انطلقت من جنوب لبنان.

#الحرب على غزة #حزب الله اللبناني #طوفان الأقصى

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