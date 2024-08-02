أنقرة/ فلسطين أون لاين

أعلن رئيس الشؤون الدينية في تركيا، علي إرباش، عن إقامة صلاة الغائب في عموم البلاد عقب صلاة الجمعة، على رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس الشهيد القائد إسماعيل هنية.

وقال إرباش في تدوينة عبر حسابه في منصة "إكس"، "أُعلن يوم الجمعة حداد وطني في بلادنا بعد استشهاد إسماعيل هنية، أحد كبار قادة القضية الفلسطينية".

وأشار إلى أن صلاة الغائب أيضًا ستقام في جميع مساجد تركيا بعد صلاة الجمعة.

Filistin davasının büyük önderlerinden İsmail Heniye’nin şehid edilmesi münasebetiyle ülkemizde 1 günlük milli yas ilan edilmiştir.



Yarın tüm camilerimizde salâ verilecek ve Cuma namazından sonra gıyâbî cenaze namazı kılınacaktır.



Mekânı cennet olsun. — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) August 1, 2024

ونكست الجمهور التركية الأعلام حداداً على روح الشهيد القائد إسماعيل هنية.

وأمس الخميس، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن اليوم الجمعة "يوم حداد وطني" على اغتيال قائد الأمة إسماعيل هنية.

جاء ذلك في منشور للرئيس أردوغان على منصة إكس، الخميس، أرفقه بالمرسوم الرئاسي الصادر بهذا الشأن.

وقال أردوغان عبر منصة "إكس": "تعبيرًا عن دعمنا للقضية الفلسطينية وتضامننا مع الأشقاء الفلسطينيين، تم إعلان يوم حداد وطني (الجمعة) على استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية".

وأعلنت حماس، يوم الاربعاء، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية.

وقالت حماس في بيان رسمي، إن الاحتلال اغتال هنية بعد شن غارة صهيونية على مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران، بعد مشاركته في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد. وأكدت وكالة الانباء الإيرانية استشهاد هنية وأحد مرافقيه بعد استهداف مقر إقامتهم في طهران.