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" الصداقة " ينعى رئيسه السابق الشهيد القائد إسماعيل هنية

" الصداقة " ينعى رئيسه السابق الشهيد القائد إسماعيل هنية

02 اغسطس 2024 . الساعة 13:25 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين

نعى نادي الصداقة الرياضي رئيسه السابق الدكتور إسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق، والذي اغتالته يد الغدر والخيانة، بمقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران.

وتقدم مجلس إدارة النادي بأحر التعازي والمواساة لعائلة هنية وأبنائه، ولعموم أبناء الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية، باستشهاد أحد قادة الأمة، الذي طالما وقف إلى جانب أبناء الشعب وخاصة الرياضيين منهم.

وأكد النادي، أن هنية كان الداعم الأول للنادي وفرقه الرياضية، وكان له الدور الأكبر في بناء النادي وتطوير مرافقه، قبل أن يتم هدمه كليًا من قبل قوات الاحتلال خلال الحرب الصهيونية الغاشمة على قطاع غزة.

وشغل الشهيد هنية، منصب رئيس مجلس إدارة نادي الجمعية الإسلامية " الصداقة " لولايتين خلال الفترة 1992_2000، وترأس وفد النادي المشارك في البطولة العربية لكرة الطائرة، التي أقيمت في المملكة العربية السعودية عام 1996.

ولعب هنية  لفريق كرة القدم بنادي الجمعية الإسلامية " الصداقة " خلال الفترة من 1982_1987، بعدما انتقل إليه قادما من نادي خدمات الشاطئ، وكان من اللاعبين البارزين في مركز خط الوسط.

واحتفظ الشهيد هنية بحقيبة وزير الشباب والرياضة إلى جانب رئاسته لمجلس الوزراء عام 2006، وأعطاها أولوية كبرى، ليقينه أن الشباب هم الأجدر بالدعم والمساندة لأن الوطن بحاجتهم.

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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #اغتيال إسماعيل هنية #نادي الصداقة الرياضي

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