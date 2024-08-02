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تحقيق أسترالي يكشف "إخفاقات إسرائيلية خطيرة" في جريمة مقتل موظفي الإغاثة بغزة

02 اغسطس 2024 . الساعة 10:49 بتوقيت القدس
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أستراليا/ فلسطين أون لاين

كشفت وزارة الخارجية الاسترالية، اليوم الجمعة، نتائج التحقيق الذي فتحته الحكومة حول مقتل موظفي الإغاثة في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية صهيونية منذ عشرة أشهر.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، إن مراجعة الحكومة بشأن مقتل موظفي إغاثة في غزة خلصت إلى أن إخفاقًا كبيرًا في اتباع الإجراءات من جانب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" أدى إلى شن غارات جوية على مركباتهم.

وأشارت وونغ إلى إخفاقات خطيرة في اتباع إجراءات القوات "الإسرائيلية"، وخطأ في التحديد، وأخطاء في اتخاذ القرار.

وأكدت أن أستراليا ستدفع من أجل المساءلة الكاملة للمسؤولين، بما في ذلك توجيه اتهامات جنائية إذا لزم الأمر.

وأضافت، "لا يزال على المدعي العام العسكري الإسرائيلي اتخاذ قرار بشأن مزيد من الإجراءات".

ولفتت الخارجية الأسترالية إلى أنها تتوقع شفافية بشأن عمل المدعي العام العسكري وقراره.

وفي نيسان / أبريل الماضي، قتلت غارات جوية "إسرائيلية" سبعة من العاملين لدى منظمة "سنترال وورلد كيتشن" (المطبخ العالمي) في غزة، ما أثار إدانة واسعة النطاق من الولايات المتحدة وعدد من الحلفاء. وكان من بين الضحايا مواطنون من أستراليا وبريطانيا وبولندا، بالإضافة إلى فلسطينيين ومواطن يجمع بين جنسيتي الولايات المتحدة وكندا.
 

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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #موظفو الإغاثة بغزة

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