فيدان: الشّهيد القائد هنية كان مستعدًا لتقديم التّضحيات من أجل فلسطين ومُدركًا لحجم الأمانة

أنقرة/ فلسطين أون لاين

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن "إسرائيل" تدرك جيدًا أنها باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية، اغتالت أيضًا السلام.

وقال فيدان في مقابلة تلفزيونية، إن رئيس حكومة الاحتلال يُدرك جيدًا أن الولايات المتحدة رهينة لديه، ولا خيار أمامهم سوى الانخراط مع "إسرائيل" بحرب على لبنان، إذا ما قرر ذلك.

وأشار إلى أن التصفيق الحار لنتنياهو خلال خطابه أمام الكونغرس الأمريكي قبل أسبوع، والدعم الذي تلقاه من الولايات المتحدة، أدى بلا شك إلى تشجيعه في مواصلة هجماته.

وحول اغتيال هنية، قال فيدان "أترحم مرة أخرى على الشهيد إسماعيل هنية، أسأل الله أن يسكنه فسيح جناته، وأقدم التعازي لأسرته، وللشعب الفلسطيني والعالم الإسلامي".



وأشار إلى أن الشهيد هنية "كان يدرك تمامًا حجم الأمانة التي يحملها، وكان شخصًا مستعدًا دائما لتقديم التضحيات من أجل فلسطين".

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، صباح أمس الاربعاء، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية.

وقالت حماس في بيان رسمي، إن الاحتلال اغتال هنية بعد شن غارة صهيونية على مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران، بعد مشاركته في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.