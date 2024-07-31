المؤتمر الشّعبي لفلسطينيي الخارج ينعى قائد الأمة هنية ويدعو أحرار العالم لتفعيل حراكهم ضدّ الاحتلال

نعى المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج القائد الوطني الشهيد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس الذي طالته يد الغدر الصهيونية فجر هذا اليوم في طهران.

وقدّم "المؤتمر" التّعازي للأمتين االعربية والإسلامية والشعب الفلسطيني الصابر المجاهد ومقاومته الباسلة، ورفاق الشهيد في قيادة العمل الوطني الفلسطيني بهذا الفقد الكبير.

وأكد أن عملية الاغتيال الجبانة من قبل الاحتلال الصهيوني وعدوانه المتواصل على أبناء شعبنا في كل مكان، لن تزيد شعبنا إلا صمودًا وتمسكًا بحقوقه المشروعة ووحدته الوطنية، وإصرارًا على مقاومته والتفافًا حولها كخيار وطني لاستعادة الحقوق حتى التحرير والعودة ودحر الاحتلال.

ودعا "المؤتمر" أبناء شعبنا وأمتنا وأحرار العالم في كل مكان لتفعيل حراكهم المناهض للاحتلال وجرائمه وتعزيز دورهم الداعم لشعبنا الفلسطيني وصموده.