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المكتب الحكومي بغزة ينعى الشهيد القائد إسماعيل هنية

المكتب الحكومي بغزة ينعى الشهيد القائد إسماعيل هنية

31 يوليو 2024 . الساعة 10:56 بتوقيت القدس
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نعى المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الأربعاء، القائد الوطني الشهيد إسماعيل هنية الذي ارتقى في عملية اغتيال جبانة نفّذها الاحتلال في مقر إقامته بطهران.

وقال المكتب الحكومي في بيان نعي، " بكل معاني الفخر والاعتزاز والاحتساب، تنعى متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم، وأمتنا العربية والإسلامية، وأحرار العالم في مشارق الأرض ومغاربها: القائد الوطني الشهيد/ إسماعيل عبد السلام هنية "أبو العبد"رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني الأسبق، ورئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"".

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، صباح اليوم الاربعاء، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية.

وقالت حماس في بيان رسمي، إن الاحتلال اغتال هنية بعد شن غارة صهيونية على مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران، بعد مشاركته في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.

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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #اغتيال إسماعيل هنية

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