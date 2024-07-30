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"نصرةً لغزة والأسرى"

القوى الوطنية والإسلامية تدعو أحرار العالم للمشاركة في حراك "الثالث من أغسطس" واعتباره يومًا وطنيًا

30 يوليو 2024 . الساعة 09:07 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أكدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، اليوم الثلاثاء، أنها تثني على  دعوة اعتبار الثالث من أغسطس يوماً وطنياً وعالمياً لنصرة غزة والأسرى.

ودعت لجنة المتابعة في بيان صحافي، جماهير شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده، والشعوب العربية والإسلامية وجميع الأحرار في العالم إلى المشاركة الفاعلة والانخراط في حملة عالمية مستمرة ضد العدوان وحرب الإبادة الجماعية.

ويوم الأحد، دعا رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية، أحرار العالم لإعلان يوم الثالث من آب/ أغسطس يوماً وطنياً عالمياً لنصرة غزَّة والأسرى وحراكاً متواصلاً حتى تتوقف حرب الإبادة الجماعية ضد أسرانا وشعبنا الفلسطيني.

وقال هنية في تصريحٍ صحافي، "ندعو للمشاركة الفاعلة والحاشدة في هذا اليوم الوطني والعالمي دفاعاً عن أسرانا وأهلنا في قطاع غزَّة، وفضحاً لجرائم الاحتلال الوحشية ضدّهم، ونصرة لحقوقهم وقضيتهم العادلة".

وشدد على أهمية إعلان يوم الثالث من آب/ أغسطس القادم، يوماً وطنياً وعالمياً نصرة لغزَّة والأسرى، مؤكدًا على ضرورة المشاركة الشعبية الوطنية والعربية والإسلامية والعالمية الفاعلة فيه، وعلى ديمومة كل أشكال التظاهر والمسيرات واستمرارها بعد الثالث من آب، حتى إجبار الاحتلال الصهيوني على وقف عدوانه وجرائمه، ضد شعبنا في قطاع غزة وضد أسرانا الأبطال في سجون ومعسكرات الاعتقال النازية. 

وأوضح هنية أن غزة تتطلّع لأن يكون يوم الثالث من آب/ أغسطس يوماً محورياً ومشهوداً وفاعلاً في كل ربوع فلسطين وفي مخيمات اللجوء والشتات، وفي عالمنا العربي والإسلامي، ولدى كل الأحرار في العالم، من أجل نصرة أهلنا في قطاع غزَّة وأسرانا الأحرار في سجون الاحتلال. 
 

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#طوفان الأقصى #نصرة غزة #حراك عالمي #الثالث من أغسطس

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