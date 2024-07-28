إيران: أي خطوة "إسرائيلية" حمقاء قد تؤدي إلى توسيع رقعة الحرب

غزة/ فلسطين أون لاين

حذرت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الأحد، من أي مغامرات جديدة من الكيان الصهيوني تجاه لبنان بذريعة حادث مجدل شمس.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان صحفي إن أي خطوة حمقاء من جانب الكيان الصهيوني يمكن أن تؤدي إلى توسيع رقعة الأزمة والحرب بالمنطقة.

وأضاف كنعاني "الكيان الصهيوني هو المسؤول الرئيسي عن العواقب غير المتوقعة لمثل هذا السلوك الأحمق".

ودعت الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة إلى الالتزام بمسؤولياتها الدولية والأخلاقية تجاه السلام والأمن الدوليين.

وأكدت أن الكيان الصهيوني العنصري يحاول تشويش الرأي العام العالمي وتبرير جرائمه في فلسطين عبر سيناريو كاذب مزيف.

وشددت على أن دعم الاستقرار والأمن في لبنان والمنطقة مقابل الاعتداءات الصهيونية مهمة كل المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن.