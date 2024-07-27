كيف علَّق اللواء الدويري حول مصدر صاروخ مجدل شمس بالجولان المحتل؟

غزة/ فلسطين أون لاين

أكد الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري أن هناك أكثر من علامة استفهام تُطرح بشأن مصدر الصاروخ الذي سقط على مجدل شمس في الجولان السوري المحتل وأسفر عن مقتل 10 أشخاص وعشرات الجرحى.

وقال الدويري إن مجدل شمس هي من أكبر البلدات السورية ومعظم سكانها سوريون، وهي منطقة عربية خالصة ولا يوجد فيها مستوطنون.

واستبعد أن يطلق حزب الله صاروخا على هدف بهذه المواصفات، مرجحا وجود احتمالين، أحدهما أن يكون الصاروخ أطلق من جنوب لبنان، ولكن حدث به خلل فنّي فسقط في هذا المكان، والاحتمال الآخر أن أحد صواريخ القبة الحديدية الإسرائيلية ضلّ طريقه فسقط في تلك المنطقة.

وتوقع الدويري أن يعلن حزب الله أو الفصائل المساندة له عن حقيقة الحادث بعد التحقق، مؤكدا أن هذه الفصائل يستحيل أن تختار هدفا عربيا خالصا وتقصف ملعبا، إلا في حال حدوث أحد الاحتمالين الآنفين.

ووصف الخبير قواعد الاشتباك الحالية بين الاحتلال وحزب الله بـ"التصعيد المنضبط" مشيرًا إلى أن كليهما لا يرغب في الحرب المفتوحة، بغض النظر عن التصريحات التي تتعالى هنا وهناك.

قتل 11 شخصًا وأصيب نحو 18 آخرين بعضهم بحالة خطيرة، اليوم السبت، من جراء سقوط قذيفة صاروخية في بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، وفقا للحصيلة المحدثة الصادرة عن الطواقم الطبية.

وفي حين أوضحت تقارير محلية بأن القذيفة سقطت على ملعب في البلدة، لم يتضح لماذا لم تعترض دفاعات الاحتلال الجوية القذيفة، كما أنه لا يمكن التأكد في هذه المرحلة مما إذا كان الحديث عن مسيرة أو قذيفة أو صاروخ اعتراضي.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مصادر في الجيش أن "الحادثة خطيرة للغاية ونحن نستعد للرد بشكل قوي"، ولفتت إلى أن الصاروخ الذي سقط في مجدل شمس كان صاروخًا ثقيلًا، وأضافت أن سلاح الجو يحقق في سبب عدم اعتراضه.

ونفى حزب الله أن يكون مسؤولا عن القذيفة التي سقطت في مجدل شمس، وجاء في بيان صدر عن إعلامه الحربي أن "المقاومة الإسلامية في لبنان تنفي نفيا قاطعا الادعاءات عن استهداف مجدل شمس، وتؤكد أن لا علاقة ‏للمقاومة بالحادث على الإطلاق، وتنفي نفيا قاطعا كل الادعاءات الكاذبة بهذا ‏الخصوص".‏

ارتفع عدد القتلى إلى 9 ميدانياً من الدروز حسب تسريبات الإعلام العبري و5 في المستشفى ،ليرتفع العدد إلى 14 قتيلاً .

الاستهداف كان بشكل مباشر لملعب كرة القدم في مجدل شمس أثناء مباراة للفريقين.

وقبل أن تنطلق صافرة النهاية بلحظات، انفجر الصاروخ/المسيرة التي أطلقها حزب الله، مما أنهى… https://t.co/uyL7bwvWs9 pic.twitter.com/JMggXwpXQF — Tamer | تامر (@tamerqdh) July 27, 2024

وقال المراسل هاليل روزين-القناة 14 العبرية، إن المشاهد من مجدل شمس لم نراها منذ 7/10 - حان الوقت لنفتح نار جهنم على كل لبنان.

وقالت مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي يتواجد في واشنطن، إنه أجرى مشاورات أمنية عقب إطلاعه على الحدث في مجدل شمس، في حين ذكرت تقارير إسرائيلية أن الحديث عن سقوط مُسيرة مفخخة أطلقت من لبنان.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه "رصد إطلاق عبر الأراضي اللبنانية؛ وتم رصد سقوط قذيفة في منطقة مجدل شميس وتم الإبلاغ عن سقوط ضحايا"، وأضاف أن مروحياته وقواته بالتعاون مع الطواقم الطبية تعمل "على إخلاء الضحايا".

المصدر : الجزيرة