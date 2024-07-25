ما علاقة "حماس" بفيديو "مقاتل فلسطيني" يهدد بعمليات قتل خلال أولمبياد باريس؟ تقرير يجيب

ترجمة خاصة/ فلسطين أون لاين

في حادثة مثيرة للدهشة، تداول ناشطون أجانب على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو يظهر فيه شخص مغطى الوجه بالكوفية الفلسطينية ويرتدي قميصًا يحمل العلم الفلسطيني.

ويهدد المتحدث، بلغة عربية ضعيفة ما يوحي بأنه أجنبي، قائلًا “دعوتم الصهاينة للألعاب الأولمبية، وستدفعون ثمن ما فعلتم، وستسيل أنهار الدماء في شوارع باريس”.

وفي الفيديو، الذي نشر لأول مرة على موقع إكس يوم الأحد، هاجم الرجل الملثم الشعب الفرنسي والرئيس إيمانويل ماكرون، لدعمهم "النظام الصهيوني في حربه الإجرامية ضد شعب فلسطين".

وسارع مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي إلى نسب الفيديو إلى حركة حماس، وهو الاتهام الذي نفته الحركة.

من جهتها، نفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) صحة مقطع فيديو ظهر فيه شخص يهدد بعمليات قتل في باريس بسبب مشاركة إسرائيل في الأولمبياد القادم، متهمة تل أبيب بفبركته ونسبه إلى المقاومة الفلسطينية.

وأوضح القيادي في حماس عزت الرشق في بيان، الثلاثاء، أن “حسابات تابعة لأجهزة الاحتلال الأمنية نشرت فيديو مزورًا منسوبًا للمقاومة يهدد بعمليات قتل في باريس على خلفية مشاركة الاحتلال في الأولمبياد القادم”.

وأضاف الرشق “هذا الفيديو المفبرَك جزء من الدعاية الصهيونية للتحريض ضد المقاومة الفلسطينية”، مؤكدًا على “دعوات مقاطعة إسرائيل في كل المجالات ردًا على المجازر وحرب الإبادة ضد الشعب في غزة”.

من جهتهم، شكك محللون في صحة مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع لرجل ملثم يحرض على العنف في فرنسا بسبب لهجته العربية المشكوك فيها وخطابه المبالغ فيه

وأشار محللون ومعلقون إلى عدة عوامل تثير الشكوك حول مسؤولية حركة المقاومة الإسلامية حماس عن هذه اللقطات "المثيرة".

وقال أندرياس كريج، الأستاذ المساعد في قسم دراسات الدفاع في كينجز كوليدج لندن، لموقع "ميدل إيست آي": "السبب الأول هو أن حماس ليست منظمة إرهابية تعمل على مستوى العالم".

وأضاف كريج، "ولم يشاركوا قط في أي نوع من الهجمات الإرهابية في الخارج: هجمات تنظيم الدولة الإسلامية أو القاعدة التي توقع أعدادا كبيرة من الضحايا على أهداف غربية - أو حتى أهداف يهودية أو أهداف إسرائيلية - في الخارج."

إلى جانب ذلك، قال كريج إن حماس لا ترى نفسها إلا كجيش مقاومة فلسطيني، وأن قتاله يكون على أرضه.

ويبدو أن الرأس المقطوع المزيف كان محاولة واضحة لربط حماس بتنظيمات "متشددة"، وكانت مقاطع الفيديو التي تصور عمليات قطع الرؤوس المروعة شائعة في ذروة شهرة تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق قبل عقد من الزمان، لكن مثل هذه الأعمال لم ترتبط قط بحماس. يضيف الأستاذ المساعد في قسم دراسات الدفاع في كينجز كوليدج لندن.

وقال كريج "لم تقم حماس مطلقا بتصوير مثل هذه الفيديوهات، سواء لتأكيد أو الترويج لهجوم وشيك أو التحذير منه".

وأشار إلى، أنه كان ربط حماس بالمجموعات المتورطة في الهجمات الإرهابية العابرة للحدود الوطنية استراتيجية تتبعها إسرائيل منذ اندلاع الحرب العام.

وبعد وقت قصير من الهجوم الذي قادته حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو: "حماس هي داعش... وكما اتحدت قوى الحضارة لهزيمة داعش، يتعين على قوى الحضارة أن تدعم إسرائيل في هزيمة حماس".

"لم يصنعها فلسطيني"

كما تم التدقيق في اللغة العربية التي يتحدث بها المقاتلون في مقطع الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع. ويبدو أنها بعيدة كل البعد عما نتوقع سماعه من مقاتلي حماس المتمركزين في غزة.

لاحظ أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الفلسطينيين ما لا يقل عن تسعة مخالفات لغوية، بما في ذلك عدم نطق حرف الراء.

"ليس لدينا أي فكرة عن هوية الشخص الذي قام بهذا"، كما يقول كريج. "لكن لم يتم تصنيعه بواسطة فلسطيني. ومن غير المرجح أن يكون تابعًا لحماس أو حتى لفلسطين".

توصلت سلسلة من التضليلات على موقع X بواسطة خبير المعلومات المضللة تال هاجين إلى أن الفيديو تم نشره لأول مرة بواسطة الحساب @endzionist24، والذي تم إنشاؤه في فبراير 2024.

وبحسب هاجين، بدأ المستخدم بمتابعة حسابات العملات المشفرة و"المواد الإباحية"، قبل أن يتحول فجأة نحو حسابات مؤيدة لفلسطين.

وصف المستخدم نفسه في سيرته الذاتية بأنه "مقاتل من حماس"، لكنه لم ينشر أي مقاطع فيديو لحماس. وقد تم تعليق الحساب من قبل X يوم الثلاثاء.

وقال جونز: "حقيقة أن مثل هذه الفيديوهات المثيرة للجدل والكاذبة يمكن تداولها بين الملايين ... الذين لن يروا التصحيح، هي إدانة دامغة لاعتدال وسائل التواصل الاجتماعي".

"إنه يسمح لأي شخص لديه أجندة بالترويج لأخباره المزيفة والمعلومات المضللة، وتعزيز الكراهية، مع القليل من المساءلة أو بدونها."

وقال كريج إن منشئ الفيديو كان لديه مصلحة في "إثارة الحوار".

وقال إن مثل هذا الفيديو يضع المزيد من الضغوط على الأمن الفرنسي لتعزيز الأمن والمراقبة، مما يخلق نوعاً من الخوف الذي قد يحول الزوار بعيداً عن الألعاب الأولمبية.