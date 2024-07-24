حزب الله ينشر: "بعض ما رجع به الهدهد أمس الثلاثاء".. ومصدر يكشف مدلولات "مثيرة" للمشاهد

غزة - فلسطين أون لاين

نشر حزب الله، اليوم الأربعاء، الحلقة الثالثة من سلسلة "الهدهد" تحت عنوان "بعض ما رجع به الهدهد أمس الثلاثاء".

وأظهر مقطع الفيديو الذي كان مدته 8 دقائق ونصف، صورًا لقواعد عسكرية أهمها قاعدة رامات دافيد الجوية في شمال فلسطين المحتلة، ضمن ما عاد به الهدهد في الحلقة الثالثة.

وتضم القاعدة، مقاتلات حربية ومروحيات قتالية ومروحيات النقل والإنقاذ ومروحيات الاستطلاع البحري ومنظومات حرب إلكترونية هجومية.

وقال مصدر في حزب الله للجزيرة، إن توقيت نشر الشريط مرتبط بزيارة نتنياهو إلى واشنطن، وهو رسالة واضحة الدلالات.

وأشار المصدر إلى أن الشريط المصور جرى تصويره كلياً يوم أمس أي في الـ23 من تموز/يوليو الحالي.

وأضاف، "بعد العدوان الصهيوني على ميناء الحديدة فإن رسالة اليوم هي التشديد على وحدة جبهات الإسناد للشعب الفلسطيني".

ولفت المصدر إلى أنه "ربما تكون هذه المرة الأولى في تاريخ الكيان التي يجري فيها اختراق المجال الجوي لقاعدة جوية صهيونية"

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