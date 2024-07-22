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نجم برشلونة السابق يتضامن مع فلسطين (بالفيديو)

22 يوليو 2024 . الساعة 20:24 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين

ظهر لاعب كرة القدم الإسباني هيكتور بيليرين (29 عاماً)، في مقطع فيديو وهو يستعرض قميص منتخب فلسطين، والذي زيّنه العلم والكوفية الفلسطينية، وردد: "تحيا فلسطين حرة". 

ونال تصرف نجم برشلونة وأرسنال ومنتخب إسبانيا السابق، إشادة واسعة من الجماهير الرياضية العربية عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. 

ولم يكن هذا الموقف الأول الذي يعبر فيه بيليرين عن دعم ومساندة القضية الفلسطينية خلال السنوات الماضية. 

وعقب بدء العدوان "الإسرائيلي" على غزة، نشر اللاعب الإسباني على خاصية "ستوري" في حسابه الرسمي على موقع إنستغرام، رسالة جاء فيها: "فلسطين يجب أن تكون حرة". 

كما انتقد في وقت سابق ازدواجية المعايير فيما يتعلق بالموقف الدولي من الحرب الروسية الأوكرانية، وما يجري في فلسطين من عدوان مستمر منذ عقود.

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#غزة #حرب الإبادة

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