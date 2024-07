نجم برشلونة السابق يتضامن مع فلسطين (بالفيديو)

غزة/ فلسطين أون لاين

ظهر لاعب كرة القدم الإسباني هيكتور بيليرين (29 عاماً)، في مقطع فيديو وهو يستعرض قميص منتخب فلسطين، والذي زيّنه العلم والكوفية الفلسطينية، وردد: "تحيا فلسطين حرة".

EX ARSENAL PLAYER HECTOR BELLERIN GET A PALESTINE JERSEY AND STANDS IN SOLIDARITY WITH THEM pic.twitter.com/x0tdYzJnkH