الاحتلال يستولي على " باقر" في أم الخير جنوب الخليل

غزة - فلسطين أون لاين

صادرت قوات الاحتلال، صباح اليوم السبت، "باقر" في قرية أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن "قوات الاحتلال استولت على حفار للمواطن جبريل عيسى مسعف اثناء العمل في منطقه تعتبر داخل المخطط الهيكلي والتنظيمي لتجمع ام الخير بمسافر يطا".

ووفقًا لتقارير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن سلطات الاحتلال أصدرت في النصف الأول من العام 2024، ما يقارب 359 إخطارًا لهدم منشآت فلسطينية بحجة عدم الترخيص، تركز معظم هذه الإخطارات في محافظات الخليل 111 إخطارًا، وأريحا 73 إخطارًا، ورام الله 46 إخطارًا، هدمت خلالها 318 منشأة.